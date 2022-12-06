Dünya Kupası'nda tepki toplayan dans! Brezilya'nın hocasına eleştiri oklarının hedefi oldu - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda tepki toplayan dans! Brezilya'nın hocasına eleştiri oklarının hedefi oldu

06.12.2022 11:01

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Güney Kore'yi 4-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdıran Brezilya Milli Takımı'nda futbolcuların attıkları gollerden sonra yaptıkları güvercin dansı gündem oldu. Richarlison'un attığı 3. golden sonra danslı sevinç gösterisine teknik direktör Tite'nin de katılması tepki topladı. Futbol kamuoyu bu hareketi, Güney Kore'ye saygısızlık olarak yorumladı.

Brezilya ile Güney Kore, 2022 Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Sambacılar 4-1 kazanırken, futbolcuların gollerden sonra yaptığı güvercin dansı gündeme oturdu.

BREZİLYA GÜLE OYNAYA TURLADI

Karşılaşmada Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Vinicus Junior, 13. dakikada penaltıdan Neymar, 29. dakikada Richarlison ve 36. dakikada Paqueta kaydetti. Güney Kore'nin tek golü ise 76. dakikada Seung-Ho'dan geldi. Mücadeleyi 4-1 kazanan Brezilya, adını çeyrek finale yazdırdı.

TITE'NİN DANSA KATILMASI TEPKİ ÇEKTİ

Mücadelede Brezilya'yı 3-0 öne geçiren Richarlison gol sevincinde teknik direktör Tite'nin yanına giderek, hocasıyla birlikte güvercin dansı yaptı. Bu hareket futbol kamuoyunda büyük tepki çekti. Birçok insan Tite'nin de bu dansa katılmasını Güney Kore'ye saygısızlık olarak yorumladı.

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Brezilya, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda tepki toplayan dans! Brezilya'nın hocasına eleştiri oklarının hedefi oldu - Son Dakika
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