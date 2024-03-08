2023 Deaflympics'te heyecan sürüyor - Son Dakika
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Spor

2023 Deaflympics'te heyecan sürüyor

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) heyecan devam etti. Kros kayak branşında Ukraynalı sporcu Yelizaveta Nopriienko altın madalyayı kazandı. Alp disiplini yarışı hava şartları nedeniyle ertelendi. Futsal müsabakalarında kadınlarda yarı finalistler belli oldu. Curling branşında ise müsabakalar devam etti.

08.03.2024 19:31  Güncelleme: 19:59
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- 2023 Deaflympics'te heyecan sürüyor

ERZURUM - Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) heyecan devam etti.

Kros kayak branşında kadınlar 10 km'de altın madalyayı Ukraynalı sporcu Yelizaveta Nopriienko kazandı. Kandilli Kayak Merkezi'ndeki yarışa 8 sporcu katıldı. Kadınlarda altın madalyayı 30.22.4'lük derecesiyle Ukrayna'dan Nopriienko elde etti.

Gümüş madalya ve bronz madalya ise Çinli sporcuların oldu. Weiqin Zhang 32.57.5'le gümüş, Xiangxiang Mao ise 34.19.9'luk deresiyle bronz madalya aldı.

Erkekler 15 kilometrede madalyalar Ukrayna'ya

Kros kayak erkekler 15 km madalyaların hepsini Ukraynalı sporcular aldı. Toplam 14 sporcunun katıldığı yarış sonunda parkuru 41.21.0'la birinci bitiren Dmytro Mazhaiev altın madalyanın sahibi oldu.

Ruslan Denysenko 43.42.1'le gümüş, Volodymyr Pyshniak ise 45.07.6'yla bronz madalya aldı.

Alp disiplini ertelendi

Konaklı Kayak Merkezi'ndeki Alp disiplini yarışı hava şartları nedeniyle yapılamadı. Yoğun kar yağışı ve sisten dolayı teknik delege dev slalom yarışlarının ertelenmesine karar verdi. Yarışmanın yeni programı bugün yapılacak toplantıda belli olacak.

2023 Kış Deaflympics'te futsal kadınlarda yarı finalistler belli oldu

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) futsal müsabakalarında kadınlarda yarı finalistler belli oldu. Aziziye Kapalı Spor Salonu ve Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda bugün kadınlar da grup müsabakalar tamamlandı. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan Büyük Britanya, Almanya, İspanya ve Brezilya yarı finale çıktı.

A Grubu'nu 4. sırada tamamlatan Türkiye, 5-8 klasman maçında 9 Mart Cumartesi günü Japonya'yla karşılaşacak.

Sonuçlar şöyle:

A Grubu

Almanya: 5 - Büyük Britanya: 5

Polonya: 5 - Kenya: 0

B Grubu

Japonya: 3 - İspanya: 3

İrlanda: 4 - İtalya: 0

Yarı final eşleşmeleri şöyle oldu:

9 Mart Cumartesi

14.00 Büyük Britanya - Brezilya

16.30 Almanya - İspanya

2023 Deaflympics Curling'te maçlar devam etti

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) curling branşında erkeklerde ve kadınlarda müsabakalara devam edildi. Erzurum Curling Salonu ve Sürat Pateni Salonu'nda bugün kadınlarda 8, erkeklerde 4 müsabaka yapıldı.

Türkiye, kadınlarda bugün grupta oynadığı maçlarda gündüz Hırvatistan'a 17-4 yenildi. Milli takım akşam ise Çin'e 11-2 mağlup oldu ve 3. maçından da salondan mağlup ayrıldı.

Erkeklerde ise Türkiye, Çin'e 10-5 yenildi ve 3. maçını da kaybetti.

Sonuçlar şu şekilde:

Kadınlar

Polonya: 3 - Çin: 13

Japonya: 1 - Güney Kore: 5

Hırvatistan: 13 - Türkiye: 3

Ukrayna: 4 - Macaristan: 7

Hırvatistan: 3 - Ukrayna: 6

Türkiye: 2 - Çin: 11

Erkekler

Çin: 10 - Türkiye: 5

İsviçre: 9 - İtalya: 5

Güney Kore: 6 - Ukrayna: 5

Macaristan: 9 - Japonya: 3

Kaynak: İHA

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