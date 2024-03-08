- 2023 Deaflympics'te heyecan sürüyor
ERZURUM - Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) heyecan devam etti.
Kros kayak branşında kadınlar 10 km'de altın madalyayı Ukraynalı sporcu Yelizaveta Nopriienko kazandı. Kandilli Kayak Merkezi'ndeki yarışa 8 sporcu katıldı. Kadınlarda altın madalyayı 30.22.4'lük derecesiyle Ukrayna'dan Nopriienko elde etti.
Gümüş madalya ve bronz madalya ise Çinli sporcuların oldu. Weiqin Zhang 32.57.5'le gümüş, Xiangxiang Mao ise 34.19.9'luk deresiyle bronz madalya aldı.
Erkekler 15 kilometrede madalyalar Ukrayna'ya
Kros kayak erkekler 15 km madalyaların hepsini Ukraynalı sporcular aldı. Toplam 14 sporcunun katıldığı yarış sonunda parkuru 41.21.0'la birinci bitiren Dmytro Mazhaiev altın madalyanın sahibi oldu.
Ruslan Denysenko 43.42.1'le gümüş, Volodymyr Pyshniak ise 45.07.6'yla bronz madalya aldı.
Alp disiplini ertelendi
Konaklı Kayak Merkezi'ndeki Alp disiplini yarışı hava şartları nedeniyle yapılamadı. Yoğun kar yağışı ve sisten dolayı teknik delege dev slalom yarışlarının ertelenmesine karar verdi. Yarışmanın yeni programı bugün yapılacak toplantıda belli olacak.
2023 Kış Deaflympics'te futsal kadınlarda yarı finalistler belli oldu
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) futsal müsabakalarında kadınlarda yarı finalistler belli oldu. Aziziye Kapalı Spor Salonu ve Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda bugün kadınlar da grup müsabakalar tamamlandı. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan Büyük Britanya, Almanya, İspanya ve Brezilya yarı finale çıktı.
A Grubu'nu 4. sırada tamamlatan Türkiye, 5-8 klasman maçında 9 Mart Cumartesi günü Japonya'yla karşılaşacak.
Sonuçlar şöyle:
A Grubu
Almanya: 5 - Büyük Britanya: 5
B Grubu
Japonya: 3 - İspanya: 3
İrlanda: 4 - İtalya: 0
Yarı final eşleşmeleri şöyle oldu:
9 Mart Cumartesi
14.00 Büyük Britanya - Brezilya
16.30 Almanya - İspanya
2023 Deaflympics Curling'te maçlar devam etti
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) curling branşında erkeklerde ve kadınlarda müsabakalara devam edildi. Erzurum Curling Salonu ve Sürat Pateni Salonu'nda bugün kadınlarda 8, erkeklerde 4 müsabaka yapıldı.
Türkiye, kadınlarda bugün grupta oynadığı maçlarda gündüz Hırvatistan'a 17-4 yenildi. Milli takım akşam ise Çin'e 11-2 mağlup oldu ve 3. maçından da salondan mağlup ayrıldı.
Erkeklerde ise Türkiye, Çin'e 10-5 yenildi ve 3. maçını da kaybetti.
Sonuçlar şu şekilde:
Kadınlar
Polonya: 3 - Çin: 13
Japonya: 1 - Güney Kore: 5
Hırvatistan: 13 - Türkiye: 3
Ukrayna: 4 - Macaristan: 7
Hırvatistan: 3 - Ukrayna: 6
Türkiye: 2 - Çin: 11
Erkekler
Çin: 10 - Türkiye: 5
İsviçre: 9 - İtalya: 5
Güney Kore: 6 - Ukrayna: 5
Macaristan: 9 - Japonya: 3
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