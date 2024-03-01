Erzurum\'da İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları\'nın Meşalesi Yakıldı

Erzurum'da 2-12 Mart tarihlerinde düzenlenecek 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nın (Deaflympics) meşalesi gerçekleşen törenlerle yandı.
Erzurum'da 2-12 Mart tarihlerinde düzenlenecek 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nın meşalesi yandı. Meşale, Erzurum'un sembollerinden Çifte Minareli Medrese önünde Uluslararası Sağırlar Spor Komitesi (ICSD) CEO'su Ralph Fernandez tarafından yakıldı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili ve komitenin Türkiye temsilcisi Yakup Ümit Kihtir tarafından Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin atletlerine teslim edilen meşale, atletler tarafından koşarak ilk önce Erzurum Valiliği'ne getirildi. Meşale, burada Vali Mustafa Çiftçi'ye teslim edildi.
Vali Çiftçi, toplam 10 gün sürecek olimpiyatların en iyi şekilde gerçekleşmesi için tüm tedbirleri aldıklarını ve çok güzel bir organizasyona imza atacaklarını söyledi. Vali Çiftçi'den meşaleyi alan atletler, daha sonra meşaleyi Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin önünde Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu'ya verdi.
Buradaki törenin ardından Havuzbaşı Kent Meydanı'na taşınan meşale, 20. Kış Deaflympics Erzurum Genel Koordinatörü Yavuz Tanyeri'ye teslim edildi. Atletler, şehirde tur attırdıkları meşaleyi son olarak Palandöken'deki Atlama Kuleleri'ne getirdi.
Salt Lake 2007 Kış Deaflympics'te bronz madalya kazanan Kayaklı Koşu Milli Takımı sporcularından Yavuz Keleş, meşaleyi yakmak üzere atletlerden teslim aldı ve burada düzenlenen törenle, oyunların sonuna kadar yanacak olimpiyat ateşi resmen yakıldı.
Kerim Vural: "Çok mutlu ve gururluyuz"
20. Kış Deaflympics'in Türkiye'de düzenlenmesinin önemine dikkati çeken Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, organizasyonla ilgili düşüncelerini şöyle kaydetti:
"İşitme Engelliler Kış Olimpiyatl Oyunları'nın ülkemizde düzenlenmesinden dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Erzurum kış olimpiyatları için çok güzel bir şehir. Böyle güzel bir organizasyonun Erzurum'da yapılması bizi çok gururlandırdı. Olimpiyatlara 36 ülkeden 595 sporcu ve 408 teknik adam olmak üzere toplam 1003 kişi katılım sağladı. Olimpiyatlar kapsamında 6 branşta yarışmalar düzenlenecek. Tüm hazırlıklarımız tamam. Olimpiyat ateşimizi de yaktık. Milli sporcularımız da olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Hedefimiz olimpiyatlarda en iyi dereceyi almaktır. Bu organizasyonun düzenlenmesinde ve ülkemizde yapılmasında emeği geçen başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." - ERZURUM
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