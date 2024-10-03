2024-2025 Basketbol Süper Ligi Salonları - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

2024-2025 Basketbol Süper Ligi Salonları

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, 14 salonda oynanacak; en büyük kapasiteli Sinan Erdem.

03.10.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu maçları, 14 spor salonunda oynanacak.

Daha önce Anadolu Efes ile Galatasaray'ın maçlarını oynadığı, bu sezon ise Bahçeşehir Koleji karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon olma özelliği taşıyor.

Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ile 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.

Bahçeşehir Koleji, Süper Lig müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin seyirci kapasiteli bu salonda çıkacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci sırada

Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe Beko'nun müsabakalarını oynayacağı salon, 12 bin 687 kişilik kapasiteye sahip.

Anadolu Efes ve Galatasaray, Basketbol Gelişim Merkezi'nde

Anadolu Efes ve Galatasaray, bu sezon maçlarını yeni hizmete giren Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacak.

Lacivert-beyazlı takım ile sarı-kırmızılı ekibin hem Süper Lig hem de Avrupa arenasındaki maçlarına, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki 10 bin seyirci kapasiteli salon ev sahipliği yapacak.

En az kapasitelisi 90. Yıl

Basketbol Süper Ligi'nde Yalovaspor Basketbol'un maçlarını oynayacağı 90. Yıl Spor Salonu, 2 bin kişiyle seyirci kapasitesi en düşük salon olarak dikkati çekiyor.

Aliağa Petkimspor'un maçlarını oynayacağı ENKA Spor Salonu ile ONVO Büyükçekmece Basketbol'un karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak Gazanfer Bilge Spor Salonu ise 2 bin 500'er kişi kapasiteye sahip.

Salonlar ve kapasiteleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle:

TakımlarSalonKapasite
Bahçeşehir KolejiSinan Erdem16.000
Fenerbahçe BekoÜlker Spor ve Etkinlik12.687
Anadolu Efes, GalatasarayBasketbol Gelişim Merkezi10.000
Türk TelekomAnkara9.984
MersinsporServet Tazegül6.000
TOFAŞ, Bursaspor BasketbolTOFAŞ5.750
Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka4.800
Darüşşafaka LassaDarüşşafaka Ayhan Şahenk3.509
Manisa BasketMuradiye3.500
Yukatel Merkezefendi Belediyesi BasketPamukkale Üniversitesi3.490
Beşiktaş FibabankaBJK Fibabanka Spor Kompleksi2.890
Onvo Büyükçekmece BasketbolGazanfer Bilge2.500
Aliağa PetkimsporENKA2.500
Yalovaspor Basketbol90. Yıl2.000
Not: Salon kapasitelerinde Türkiye Basketbol Federasyonu verileri dikkate alınmıştır.

Kaynak: AA

Sinan Erdem, Basketbol, Sigorta, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2024-2025 Basketbol Süper Ligi Salonları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:22 DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı?
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
09:59 Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu
08:16 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
17:41 ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
17:40 ’’Bana dokunamazsın, fabrikalarım var’’ diyen yolcunun gerçek servetini görmeniz lazım ''Bana dokunamazsın, fabrikalarım var'' diyen yolcunun gerçek servetini görmeniz lazım
17:14 Fenerbahçe’nin TFF’ye şikayet ettiği hakem Cihan Aydın’ın FIFA kokartı elinden alındı Fenerbahçe'nin TFF'ye şikayet ettiği hakem Cihan Aydın'ın FIFA kokartı elinden alındı
17:12 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
16:43 Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı
16:21 Saldırıya uğrayan Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP’dir Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 12:03:23. #1.13#
SON DAKİKA: 2024-2025 Basketbol Süper Ligi Salonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement