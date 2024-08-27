2024-2025 Sezonu Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Fikstür Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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2024-2025 Sezonu Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Fikstür Çekimi Yapıldı

2024-2025 Sezonu Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Fikstür Çekimi Yapıldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin yeni sezon fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. 14 takımın katılımıyla tek grupta çift devreli lig usulüne göre oynanacak olan yeni sezon, 8 Eylül'deki ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Sezon sonunda şampiyon olan takım, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etme hakkını elde edecek.

27.08.2024 16:53  Güncelleme: 16:56
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2024-2025 sezonu Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon heyecanı yapılan fikstür çekimiyle başladı. Tören TFF Riva Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

14 takımın katılımıyla tek grupta çift devreli lig usulüne göre 26 haftada oynanacak olan yeni sezon, 8 Eylül'deki ilk hafta maçlarıyla başlayacak. İlk yarının 22 Aralık'ta tamamlanacağı ligde ikinci devre, 26 Ocak 2025'te start alacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde son hafta karşılaşmaları ise 5 Mayıs 2025'te oynanacak. Sezon sonunda ligi şampiyonlukla tamamlayan takım önümüzdeki sezon Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkını elde edecek.

İlk haftanın maç programı şöyle:

Hakkarigücü Spor - Fatih Vatan Spor

Beylerbeyi Spor Kulübü - Beşiktaş

ALG Spor - Amed Sportif Faaliyetler

A.B.B. Fomget G.S.K. - Fenerbahçe

Fatih Karagümrük - Galatasaray

Ünye Kadın Spor Kulübü - Bornova Hitab Spor

Karadeniz Ereğli Belediye Spor - Trabzonspor - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 2024-2025 Sezonu Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Fikstür Çekimi Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024-2025 Sezonu Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Fikstür Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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