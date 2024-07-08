2024-2025 Sezonunda Kadınlar EuroLeague Takımları Belli Oldu - Son Dakika
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Spor

2024-2025 Sezonunda Kadınlar EuroLeague Takımları Belli Oldu

Türkiye'den Fenerbahçe ve ÇBK Mersin doğrudan EuroLeague'de mücadele edecekken, Beşiktaş elemelere katılacak. Elemelerde yer alacak diğer takımlar da belirlendi.

08.07.2024 12:35
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Kadınlar Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 2024-2025 sezonunda mücadele edecek olan takımlar belli oldu. Türkiye'den Fenerbahçe ve ÇBK Mersin doğrudan EuroLeague'de mücadele edecek olup Beşiktaş ise elemelere katılacak.

2024-2025 sezonunda Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan takımlar belli oldu. Türkiye'den Fenerbahçe ve ÇBK Mersin doğrudan EuroLeague'de mücadele edecek olup Beşiktaş ise elemelere katılacak. Normal sezonda 13 kulüp için doğrudan katılım kontenjanı bulunurken, geri kalan üç takım elemelerden sonra belirlenecek. Elemeler iç saha ve deplasman maçları formatında 18 ve 25 Eylül tarihlerinde oynanacak. Elemeleri kaybeden üç takım, 2024-25 sezonunda Kadınlar Avrupa Kupası'nda (EuroCup) doğrudan normal sezonda yer alacak.

Kadınlar EuroLeague normal sezon ve elemeler için kura çekimi 18 Temmuz'da Almanya'nın Münih kentinde yapılacak.

Sezona direkt katılma hakkı elde eden kulüpler şu şekilde:

Fenerbahçe

ÇBK Mersin

Villeneuve d'Ascq-LM (Fransa)

Valencia Basket Club (İspanya)

DVTK HUN-Therm Miskolc (Macaristan)

Umana Reyer Venezia (İtalya)

ZVVZ USK Praha (Çekya)

KGHM Polkowice (Polonya)

Olympiacos SFP (Yunanistan)

Tango Bourges Basket (Fransa)

Perfumerias Avenida Salamanca (İspanya)

Uni Gyor (Macaristan)

Beretta Famila Schio (İtalya)

Elemelerde yer alacak kulüpler ise şu şekilde:

Beşiktaş

Basket Landes (Fransa)

Casademont Zaragoza (İspanya)

KSC Szekszard (Macaristan)

CSM Constanta (Romanya)

Zabiny Brno (Çekya) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 2024-2025 Sezonunda Kadınlar EuroLeague Takımları Belli Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024-2025 Sezonunda Kadınlar EuroLeague Takımları Belli Oldu - Son Dakika
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