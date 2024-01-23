 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
2024 TGF Türkiye Golf Turu Seçmeleri Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi

2024 TGF Türkiye Golf Turu Seçmeleri Sonuçlandı

Türkiye Golf Federasyonu'nun (TGF) 2024 yılı faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu Seçme müsabakalarında elemeyi geçen sporcular belli oldu. İlk raundun hava koşulları nedeniyle iptal edilmesi üzerine 2 raund üzerinden değerlendirilen seçmelerde, kızlarda 10, erkeklerde ise 14 sporcu TGF Türkiye Golf Turu'na katılmaya hak kazandı. Bu yılki turda her kategoride en fazla 18 sporcu yer alacak ve toplamda 8 ayak düzenlenecek.

2024 TGF Türkiye Golf Turu Seçmeleri Sonuçlandı
23.01.2024 - 17:01,
Abone Ol

TÜRKİYE Golf Federasyonu'nun (TGF) 2024 yılı faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu Seçme müsabakalarında 2 raund sonunda elemeyi geçip TGF Türkiye Golf Turu'nda oynamaya hak kazanan sporcular belli oldu.

TGF Türkiye Golf Turu elemelerinin, 21-23 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'teki Antalya Golf Kulübü'nün PGA Sultan Golf Sahası'nda oynanması planlanan müsabakalarının ilk raundu olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 3 raund üzerinden oynanması planlanan 2024 TGF Türkiye Golf Turu seçmeleri, iptal edilen ilk raundu nedeniyle, 2 raund üzerinden değerlendirildi.

Seçme müsabakalarında çeşifli kulüplerden 22'si erkek, 40 sporcu sahaya çıktı.

TGF Türkiye Golf Turu Seçme müsabakalarını TGF Milli Takımlar Baş Antrenörü Keith Coveney ve milli takım antrenörleri Gencer Özcan ile Çağatay Ural yakından takip etti. 2 gün oynanan müsabakalar sonunda elemeyi geçen sporculardan kızlarda, Kemer Golf Kulübü sporcularından Lara Sorguç, Aylin Evyap, Ataşehir Golf Kulübü'nden Ada Zorbozan, Kemer Golf Kulübü'nden Ada Narin, Regnum Golf Kulübü'nden Fatma Gül Kuş, Bodrum Golf Kulübü'nden Aida Tepe, Klassis Golf Kulübü'nden Duru Taşkın, Ankara Golf Kulübü'nden Erin Neva Yeniçelik, Carya Golf Kulübü'nden Fatma Kuş (Wild Card), Klassis Golf Kulübü'nden Paris Nil Çalık (Wild Card) oldu.

Erkeklerde ise Olympos Golf Kulübü'nden Muhsin Aras Biçer, Ataşehir Golf Kulübü'nden Tuna Şahin, Bodrum Golf Kulübü'nden Arjin Yalçınkaya, Ankara Golf Kulübü'nden Semih Engez, Kemer Golf Kulübü'nden Can Marko Özdemir, Klassis Golf Kulübü'nden Efe Sargın, Carya Golf Kulübü'nden Latif Çam, Kemer Golf Kulübü'nden Sarp Saraçoğlu, Ankara Golf Kulübü'nden Berke Tunca, Kemer Golf Kulübü'nden Tunç Aslan, Ankara Golf Kulübü'nden Fırat Genelioğlu, Kemer Golf Kulübü'nden Ali Rıfat Evyap, Bodrum Golf Kulübü'nden Rüzgar Turgun (Wild Card), 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü'nden Dara Muhammed Saf (Wild Card) 2024 TGF Türkiye Golf Turu ayaklarına katılmaya hak kazandı.

TGF Türkiye Golf Turu'nda bu yıl katılımcı sayısı her kategoride en fazla 18 erkek ve 18 kadın sporcu ile sınırlandırılacak. 2024 TGF Türkiye Golf Turu toplamda 8 ayak, her ayak da 3'er raund oynanacak.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye, Ankara, Kemer, Turnuva, Antalya, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 2024 TGF Türkiye Golf Turu Seçmeleri Sonuçlandı - Son Dakika


22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
22:16 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçından bir pozisyonu paylaştı
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 22:24:32. #1.11#
SON DAKİKA: 2024 TGF Türkiye Golf Turu Seçmeleri Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement