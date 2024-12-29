2024'ün En Çok Kazanan Futbolcuları - Son Dakika
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Spor

2024'ün En Çok Kazanan Futbolcuları

Cristiano Ronaldo, 285 milyon dolar ile 2024'te en çok kazanan futbolcu oldu.

29.12.2024 11:48
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Futbol dünyası için Orta Doğu'ya giden yolu açan Suudi Arabistan, son yıllarda oyuncuların yıllık kazançlarının büyük oranda artmasını sağladı.

AA'nın sporda 2024'ün öne çıkan konularına ilişkin hazırladığı dosya haberde yılın "en çok kazanan" futbolcuları ele alındı.

Forbes'un listesine göre Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 285 milyon dolarlık geliriyle 2024 yılının en çok gelir elde eden futbolcuları sıralamasında zirvede yer aldı.

Suudi Arabistan'dan 4 oyuncu, 2024'ün en çok kazanan 10 futbolcusu arasına girdi. İngiltere'den 3, İspanya'dan 2 ve ABD'den bir futbolcu listeye dahil oldu.

Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

Ronaldo, 2024'te listedeki en yakın rakibi Arjantinli Lionel Messi'nin iki katından fazla kazanç elde etti.

Yıllık kazançta geçen seneki 260 milyon dolarlık kendi rekorunu kıran 39 yaşındaki futbolcu, bu sene gelirini 285 milyon dolara çıkardı.

Ağustosta YouTube kanalı açarak çevrim içi ortamda varlığını artıran Ronaldo, tüm sosyal medya platformlarında yaklaşık 1 milyar takipçiye ulaştı.

Nike başta olmak üzere marka ortaklıklarının yanı sıra otel ve giyim alanındaki girişimleriyle saha dışı geliri senelik 65 milyon dolara çıkan Ronaldo, Al Nassr'dan ise bir yıllığına 220 milyon dolar kazandı.

Lionel Messi (Inter Miami)

Arjantinli yıldız Lionel Messi, 2024 yılındaki 135 milyon dolarlık geliriyle listenin ikinci sırasına yerleşti.

Adidas, Apple TV ve Konami gibi markalarla yaptığı ortaklıklar sayesinde 75 milyon dolar kazanan Messi, saha dışı gelirde lider konumda bulunuyor.

Instagram'da 500 milyonu aşkın takipçisi ve kendi prodüksiyon şirketi bulunan 37 yaşındaki Messi, forma giydiği ABD ekibi Inter Miami'den ise yıllık 60 milyon dolar maaş aldı.

Neymar (Al Hilal)

Brezilyalı yıldız Neymar, Suudi Arabistan kariyeri beklendiği gibi gitmese de saha içi ve dışında elde ettiği gelirle yılın en fazla kazanan üçüncü futbolcusu oldu.

Geçen yıl diz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan 32 yaşındaki oyuncu, Puma gibi markalarla iş birliğini sürdürürken sosyal medya aracılığıyla da önemli gelir elde etti.

Al Hilal'den 80 milyon dolar alan Neymar, saha dışından da 30 milyonluk geliriyle 2024 yılında 110 milyon dolar kazanca ulaştı.

Karim Benzema (Al Ittihad)

Fransız Karim Benzema, 2024'ün en çok kazanan futbolcuları listesinde 4. sırayı aldı.

Benzema, 2023'te astronomik bir rakam karşılığında kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürmeye karar veren yıldızlar arasına girdi.

Al Ittihad'dan 100 milyon dolar maaş alan 36 yaşındaki Benzema, saha dışı geliriyle kazancını 104 milyon dolara çıkardı.

Kylian Mbappe (Real Madrid)

Fransız yıldız Kylian Mbappe, bu yıl Real Madrid'e transfer olarak "çocukluk hayalini" gerçekleştirdi.

Nike ve Dior'un da aralarında bulunduğu ortaklıklar sayesinde 20 milyon dolar alan 25 yaşındaki futbolcunun kazancı, futboldan elde ettiği 70 milyon da eklenince 90 milyon dolara yükseldi.

En çok kazananlar listesinde 5. sırada bulunan Mbappe'nin ayrılığı Fransa liginde de sarsıntı yarattı.

Yıldız oyuncuların ayrılması gerekçesiyle Fransa liginin yıllık yayın geliri 1,1 milyardan 700 milyon dolara düştü.

İlk 10

Futbol dünyasında 2024'ün en çok kazanan ilk 10 ismi şöyle:

FutbolcuTakımKazanç (milyon dolar)
1Cristiano RonaldoAl Nassr285
2Lionel MessiInter Miami135
3NeymarAl Hilal110
4Karim BenzemaAl Ittihad104
5Kylian MbappeReal Madrid90
6Erling Haaland Manchester City60
7Vinicius JuniorReal Madrid55
8Muhammed SalahLiverpool53
9Sadio ManeAl Nassr52
10Kevin de BruyneManchester City39

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 2024'ün En Çok Kazanan Futbolcuları - Son Dakika

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