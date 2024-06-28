2024 Yılı Yaz Spor Akademisi Açılış Şöleni Düzce'de Yapılacak - Son Dakika
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2024 Yılı Yaz Spor Akademisi Açılış Şöleni Düzce'de Yapılacak

Düzce Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen '2024 Yılı Yaz Spor Akademisi' 2 Temmuz Salı günü açılış şöleni ile başlayacak. 26 farklı spor branşında eğitimlerin verileceği akademide, çocuklar ücretsiz olarak spor yapabilecekler.

28.06.2024 11:42
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Düzce Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ve 8 Haziran tarihinden itibaren olan kayıtların alınmaya başlandığı '2024 Yılı Yaz Spor Akademisi' 2 Temmuz Salı günü yapılacak açılış şöleni ile resmen başlayacak.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında 3 yıldır gerçekleştirilen ve binlerce Düzceli gencin sporla buluşturulmasının sağlandığı Yaz Spor Akademisi'nde yeni dönem başlıyor. 8 Haziran Cumartesi günü itibariyle kayıtların alınmaya başladığı, 6-18 yaş arası çocukların ücretsiz yararlanabilecekleri şekilde 26 spor branşından oluşturulan Yaz Spor Akademisinde, yeni dönemde Atletizm, Badminton, Basketbol, Boks, Atıcılık, Cimnastik, Eskrim, Halter, Hentbol, Judo, Kick Boks, Masa Tenisi, Okçuluk, Taekwondo, Tenis, Oryantiring, Karate, Satranç, Wushu, Halk Oyunları, Güreş, Voleybol, Futbol, Yüzme, Bisiklet ve Pilates eğitimleri verilecek.

2 Temmuz Salı günü saat 18.30'da Bahçeşehir Spor Salonunda yapılacak açılış şöleninde yüzlerce hediye, spor gösterileri, eğlence ve çekilişler katılımcılarla buluşturulacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 2024 Yılı Yaz Spor Akademisi Açılış Şöleni Düzce'de Yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 Yılı Yaz Spor Akademisi Açılış Şöleni Düzce'de Yapılacak - Son Dakika
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