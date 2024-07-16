2025 CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Spor

2025 CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadın ve erkek Türk takımlarının rakipleri belli oldu.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadın ve erkek Türk takımlarının rakipleri belli oldu. Lüksemburg'da gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda, kadınlarda Eczacıbaşı Dynavit B, V.Bank C, Fenerbahçe Medicana da D Grubu'nda yer aldı.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi grupları şu şekilde:

A Grubu: A. Carraro Imoco Conegliano (İtalya), DevelopRes Rzeszw (Polonya), Maritsa Plovdiv (Bulgaristan), Ön Eleme Turundan Gelecek Takım (9-10 Galibi)

B Grubu: Eczacıbaşı Dynavit (Türkiye), Levallois Paris Saint Cloud (Fransa), SSC Palmberg Schwerin (Almanya), Ön Eleme Turundan Gelecek Takım (3-4 Galibi)

C Grubu: Vero Volley Milano (İtalya), V.Bank (Türkiye), Calcit Kamnik (Slovenya), Ön Eleme Turundan Gelecek Takım (7-8 Galibi)

D Grubu: Fenerbahçe Medicana (Türkiye), Neptunes Nantes (Fransa), Vasas Obuda Budapest (Macaristan), Ön Eleme Turundan Gelecek Takım (1-2 Galibi)

E Grubu: Savino Del Bene Scandicci (İtalya), BKS Bostik ZGO Bielsko-Biaa (Polonya), Allianz MTV Stuttgart (Almanya), Ön Eleme Turundan Gelecek Takım (5-6 Galibi)

Erkeklerde ise Fenerbahçe Medicana B, Halkbank da D Grubu'nda yer aldı. Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi grupları şu şekilde:

A Grubu: Berlin Recycling Volleys (Almanya), Projekt Warsawa (Polonya), Greenyard Maaseik (Belçika), ACH Volley Ljubljana (Slovenya)

B Grubu: Vero Volley Monza (İtalya), Helios Grizzlys Giesen (Almanya), Fenerbahçe Medicana (Türkiye), Ön Eleme Turundan Gelecek Takım (27-28 Galibi)

C Grubu: Aluron CMC Warta Zawierce (Polonya), Allianz Milano (İtalya), Knack Roeselare (Belçika), Ön Eleme Turundan Gelecek Takım (25-26 Galibi)

D Grubu: Sir Sicoma Monini Perugia (İtalya), Halkbank (Türkiye), Saint Nazaire VB Atlantique (Fransa), Jihostroj CESKE Budejovice (Çekya)

E Grubu: Jastrzebski Wegiel (Polonya), SVG Lüneburg (Almanya), Chaumont VB 52 (Fransa), Levski Sofia (Bulgaristan) - İSTANBUL