2025 Gran Fondo Yarışları Takvimi Açıklandı - Son Dakika
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Spor

2025 Gran Fondo Yarışları Takvimi Açıklandı

2025 Gran Fondo Yarışları Takvimi Açıklandı

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2025'te 12 şehirde 13 Gran Fondo yarışı düzenleyecek.

03.01.2025 15:10
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Türkiye Bisiklet Federasyonu, amatör bisiklet sporunu yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda dev organizasyonları 2025 yılı takvimde bir araya getirdi. 2025 yılı içerisinde 12 farklı ilde toplamda 13 Gran Fondo yarışı düzenlenecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, özel organizasyonlar talimatı kapsamında yerel yönetimler ve özel sektör desteği ile düzenlenen Gran Fondo yarışları, amatör bisiklet sporunun Türkiye genelinde yaygınlaşmasında önemli bir rol oynama devam edecek. Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2025 yılı Gran Fondo yarışlarının takvimini açıkladı. 12 farklı ilde toplam 13 yarış yer alan takvimde, bisiklet severler zorlu parkurlarda yarışarak yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak. Bu yıl, yarışlar daha geniş bir katılımla gerçekleşecek ve her yaştan bisikletçi için farklı zorluk seviyeleri sunulacak.

Emin Müftüoğlu: "Sporcularımızın azmi ve kararlılığı, bu organizasyonları unutulmaz kıldı"

2024 Gran Fondo takvimiyle ilgili düşüncelerini aktaran Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu "Farklı yaşlarda ve çok sayıda bisiklet sporcusunun, ülkemizin çeşitli coğrafyalarında trafiğe kapalı parkurlarda, güvenlik, sağlık ve sporcu dostu hizmetlerle desteklenen kaliteli organizasyonlarda yarışma fırsatı bulduğu 2024 Gran Fondo sezonunu başarıyla geride bıraktık. Gran Fondo yarışlarının, bisiklet sporunu daha geniş kitlelere yayma hedefimiz doğrultusunda önemli bir rol oynadığını görmek mutluluk verici. Sporcularımızın azmi ve kararlılığı, bu organizasyonları unutulmaz kıldı. Tüm katılımcılara teşekkür ediyor, 2025 sezonunda başarılar diliyorum" dedi.

2025 yılı Gran Fondo takvimindeki yarışlar şu şekilde:

Bodrum Gran Fondo (4-5 Nisan 2025)

İlkadım Gran Fondo (17-18 Mayıs 2025)

Bursa Gran Fondo (23-24 Mayıs 2025)

Kapadokya Gran Fondo (14-15 Haziran 2025)

Trabzon Gran Fondo (12-13 Temmuz 2025)

Başkent Gran Fondo (23-24 Ağustos 2025)

Ayvalık Gran Fondo (6-7 Eylül 2025)

Rize Gran Fondo (13-14 Eylül 2025)

Pamukkale Gran Fondo (20-21 Eylül 2025)

L'Etape Türkiye (11-12 Ekim 2025)

VeloTürk Gran Fondo Çeşme (25-26 Ekim 2025)

Nirvana UCI Gran Fondo (6-9 Kasım 2025)

İzmir Gran Fondo (22-23 Kasım 2025)

2024 sezonunda Türkiye genelinde düzenlenen 10 Gran Fondo organizasyonunda genel klasmanda en düşük puanla başarıya ulaşan ve 2025 yılında Gran Fondo lider formasını giymeye hak kazanan sporcular ise şu şekilde:

Uzun Parkur Kadınlar: Şeniz Pamuk (6 puan)

Uzun Parkur Erkekler: Gökhan Uzuntaş (7 puan)

Kısa Parkur Kadınlar: Pınar Kurtoğlu (13 puan)

Kısa Parkur Erkekler: Cengiz Güner (16 puan) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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