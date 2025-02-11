2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabı yarın başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre turnuvada dörtlü finale yükselecek takımlar, 12-13 Şubat tarihlerindeki maçların ardından belli olacak.
Çeyrek final programı şöyle:
Yarın:
13.00 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (İBB Cebeci)
14.00 Fenerbahçe Medicana- Bahçelievler Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)
15.30 VakıfBank- Galatasaray Daikin (VakıfBank Spor Sarayı)
13 Şubat Perşembe:
19.00 Türk Hava Yolları- Beşiktaş (TVF Burhan Felek Vestel)
Son Dakika › Spor › 2025 Kadınlar Kupa Voley Çeyrek Finali Başlıyor - Son Dakika
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