2025 MTB Eliminatör Dünya Kupası Sakarya\'da

2025 MTB ELİMİNATÖR DÜNYA KUPASINI YERİNDE TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sakarya'daki programları kapsamında Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen dağ bisikleti yarışlarından 2025 MTB Eliminatör Dünya Kupası'nı yerinde takip etti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi koordinesindeki organizasyona 20 farklı ülkeden 100'ü aşkın sporcu katıldı. Erkekler kategorisinde Slovenyalı Jakub Klemencic 1'inci, Alman Simon Gegenheimer 2'nci, Hollandalı Jeroen Van Eck 3'üncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise Alman pedal Marion Fromberger 1'inci, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Mariia Sukhopalava 2'nci ve Hollandalı Didi de Viries 3'üncülük elde etti. Podyuma çıkan sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu takdim etti.

'TÜRKİYE SPOR TESİSLERİ YÖNÜNDE BİR DEVRİM YAŞIYOR'

Törenin ardından konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdi. UCI Bisiklet Şampiyonası Dünya Kupası burada oldu. Sakarya spor şehri olma yolunda hızla ilerliyor. Bugün biz de Sakarya'daydık. Sakarya'mızın ilçelerine ve merkezine kapalı yüzme havuzları, spor salonları, futbol sahaları başta olmak üzere tesislerin temel atma törenlerini yaptık en kısa zamanda da açılışlarını yaparız. Sakarya'ya çok önemli çok kaliteli üst standartlarda kano ve kürek pisti parkuru projesini başlatıyoruz. Mollaköy de Türkiye'nin en modern kano ve kürek tesisleri Sakarya'da olacak. Sakaryalı çocuklar ve gençler için olacak. Cumhurbaşkanımızın sporun içinden geliyor sporu destekliyor. Türkiye spor tesisleri yönünden bir devrim yaşıyor. En modern stadyumlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları Türkiye'nin dört bir yanında inşa ediliyor. Sakarya'ya da bu yatırımları yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Her şey milletimiz için her şey çocuklarımız için. Özellikle bisiklet sporu ülkemizde hıza gelişiyor. Bu tesisler gerçekten çok kıymetli. Herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Çocuklarımızı yüzme havuzlarına, spor tesislerine getirin. Onları kötü alışkanlıklardan uzak tutalım. Ülkemiz için hep beraber çalışalım" ifadelerini kullandı.

Organizasyonu takip eden 54 kişiye çekilişle bisiklet hediye edildi. Öte yandan Sakarya etabının ardından yarışlar Brezilya ve İspanya'da devam edecek. İspanya'da düzenlenecek final etabıyla birlikte 2025 MTB Eliminatör Dünya Kupası'nda sezon tamamlanmış olacak.

