2025 TGF Türkiye Golf Turu Sıralama Müsabakaları Antalya\'da Başladı

Spor

TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen ve 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu, sıralama müsabakalarıyla Antalya 'da başladı.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Regnum Carya Golf Kulübü ve National Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen sıralama müsabakalarına, Ataşehir Golf Kulübü, Alanya Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, National BGK., Klassis Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Infinity Golf Kulübü, Antalya Golf Spor Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Carya Golf Kulübü, National GSK., Moda Golf Kulübü, Cornelia Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Regnum Golf & Country Club Bodrum, Olympos Golf Kulübü ve ferdi lisanslı 49'u erkek toplam 74 sporcu katıldı.

Sıralama turlarında golfçüler, 3 gün boyunca 54 çukurda sıralamaya girmek için mücadele edecek. Erkeklerde ve kadınlarda ilk 18'e giren sporcular, TGF Türkiye Golf Turu'nda oynamaya hak kazanacak. 2025 TGF Türkiye Golf Turu toplamda 8 ayak, her ayak da 3'er raund oynanacak. Sıralamaya giren sporcular 22-26 Ocak tarihleri arasında Antalya'da Milli Takım Aday Kadro Kampı'yla sezonun ilk çalışmasına başlayacak.

Turnuva ile ilgili bilgi veren TGF Genel Sekreteri İhsan Gencay Asan, "Golfte 2025 yılı, golf sezonu sıralama turnuvasıyla başlıyor. Türkiye Golf Turu, Türkiye Golf Federasyonu'nun milli takımına aday sporcularımızın da seçileceği bir müsabaka. 74 sporcumuz var. Burada aday kadro seçimi ve sonrasında milli takımın belirlenme süreci başlayacak. Yaklaşık sezon içerisinde 8 ayak oynanacak bir turdan bahsediyoruz. O yüzden ilk burada bir eleme yapıp, bu elemeyi geçen sporcularla Türkiye Golf Turunu oynamaya başlayacağız. Türkiye Golf Turundaki sporcular milli takım aday kadrosunu oluşturduğu için bütün yıl boyunca yurt dışındaki müsabakalarda ülkemizi temsil edecekler" dedi.

TGF Türkiye Golf Turu sıralama müsabakaları, 21 Ocak'ta sona erecek.