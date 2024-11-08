Türkiye, 2026 Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Türkiye, 2026 Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

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Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), 2026 yılında düzenlenecek Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını açıkladı.

08.11.2024 14:28  Güncelleme: 14:42
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Türkiye, organizasyona Azerbaycan, Çekya ve İsveç ile birlikte ev sahipliği yapacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı bu dev organizasyona son şampiyon apoletiyle katılacak.

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bir grup etabı, 8'li finaller, çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları da Türkiye'de oynanacak. Türkiye, daha önce 1967, 2003 ve 2019 yıllarında Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmıştı.

"AVRUPA VOLEYBOLUNUN KALBİNDE YER ALMAKTAN HEYECAN DUYUYORUZ"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ev sahipliği ile ilgili yaptığı açıklamada, "2019'da düzenlenen unutulmaz organizasyonun ardından, ev sahibi olarak bir kez daha Avrupa voleybolunun kalbinde yer almaktan heyecan duyuyoruz. Turnuvaya son Avrupa şampiyonu olarak katılıyoruz ve taraftarlarımızın tutkulu desteğiyle kendi topraklarımızda başarımızı tekrarlamayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Voleybol Şampiyonası'na şimdiye kadar katılmayı garantileyen ülkeler şöyle;

  • Türkiye (Ev Sahibi)
  • Azerbaycan (Ev Sahibi)
  • İsveç (Ev Sahibi)
  • Çekya (Ev Sahibi)
  • Sırbistan (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)
  • Hollanda (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)
  • İtalya (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)
  • Polonya (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)
  • Fransa (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)
  • Bulgaristan (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)
  • Ukrayna (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)
  • Slovakya (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılacak diğer 12 takım ise 2025 yılında oynanacak Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin ardından belli olacak.

Türkiye, 2026 Kadınlar Voleybol Şampiyonası\'na ev sahipliği yapacak

Voleybol, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, 2026 Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser:
    Bu ülkeye avrupadan kupa gelmemiş bu güne kadar ev sahipliği yapsan ne olur BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE futbolda bir gün o kupaları bu ülkeye getiren kulüpler olacak merak etmeyin 1 2 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    c. A. h i LL Ferhat bu ülkenin gruru Galatasaray ve sen eğer kupa görmek istiyorsan adres burası değil belliki merak ediyorsun Seyrantepeye bekleriz için rahat olsun MİSAFİRPERVERİZ sana bile... 1 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Türkiye ye Yakışmaz Voleybol Turnuvası 1 1 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    çok iyi turizm gelirlerimizin artması için böyle organizasyonlar çok önemli Avrupalıların spor kültür sanat konser vs bunlara cok önem veriyor maşallah 0 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Evet Yakışmıyor Türkiye ye 0 0 Yanıtla
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