2026 Türkiye Karting Şampiyonası Başladı

MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezon, Kocaeli'de düzenlenen birinci ayak yarışlarıyla başladı.

TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından organize edilen sezonun ilk yarışında, "micro", "mini", "junior" ve "senior" olmak üzere 4 farklı kategoride 59 sporcu mücadele ediyor

Şampiyonanın ilk gün programı, sabah saatlerinde gerçekleştirilen resmi antrenman turlarıyla başladı. Pilotlar, antrenmanların ardından ana yarışların start dizilimini belirlemek üzere sıralama turlarında en iyi dereceyi elde etmek için piste çıktı.

Organizasyonun ilk ayağı, yarın yapılacak final mücadeleleriyle tamamlanacak. Sabah antrenmanlarının ardından başlayacak final yarışlarında pilotlar, performanslarını sergileyecek.

Dereceye giren sporcular için saat 16.00'da kupa töreni düzenlenecek.