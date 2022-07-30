21 Yaş Altı Kadın Milli Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonası C3'teki final maçında Litvanya'yı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Açık Alan Hokey Şampiyonası C3, Türkiye'nin yanı sıra Litvanya ve İsviçre'nin katılımıyla Antalya'nın Alanya ilçesinde sona erdi.

Turnuvada mücadele eden milli takım, şampiyonanın son maçında Litvanya ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, Ceyda Korkmaz ve Rabia Uysal'ın birer golüyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Şampiyonayı ilk sırada tamamlayan Türkiye bir üst lige yükseldi.

Maçın ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları federasyon yetkilileri tarafından verildi.

Tören sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan 21 Yaş Altı Kadın Milli Hokey Takımı'nın antrenörü Yasin Yükseler, 2-3 aylık kamp süreciyle şampiyonaya ciddi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Elde ettikleri başarıyla hedeflerine ulaştıklarını belirten Yükseler, "Türkiye'nin yerinin burası olmadığını düşünüyorduk. Daha yukarılarda olmayı hedefliyorduk. Bunu başardık. Şimdi Avrupa'nın 100 yıllık geçmişi olan ülkelerle mücadele edeceğiz. Diğer branşlarda olduğu gibi ülkemizi en iyi şekilde uluslararası arenada tanıtacağız. Bundan sonraki süreçte İrlanda'da Dünya Kupası elemeleri olacak. Bu takımın yarısı orada olacak ve başarılı olacağımıza inanıyorum." dedi.

Türkiye'nin hokeyde yeni ve gelişen bir ülke olduğunu kaydeden Yükseler, "Çok yetenekli oyuncularımız var. Onlara destek olalım ve uzun vadeli planlar sunalım. Yukarılarda çok güzel işler yapacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.