23 kırmızı kartın çıktığı futbol savaşında kaleci tanınmayacak hale geldi

Brezilya'da Cruzeiro ile Atletico Mineiro arasında oynanan derbi mücadelesi sahada yaşanan büyük kavga nedeniyle gündeme oturdu. Karşılaşma sırasında iki takım futbolcuları arasında çıkan olaylar maçın önüne geçti.
Atletico Mineiro'nun yıldız futbolcusu Hulk, yaşanan tartışma sırasında Cruzeirolu futbolcu Romero'nun kafasına yumruk attı. Bu müdahalenin ardından iki takım oyuncuları birbirine girdi ve sahada büyük bir arbede yaşandı.
Karşılaşma sonrası Atletico Mineiro kalecisinin görüntüsü de dikkat çekti. Kalecinin kafasında büyük bir morluk ve balon gibi bir şişlik oluştuğu, yüzünün ise kan içinde kaldığı görüldü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Maçın ardından hazırlanan gözlemci raporunda Cruzeiro'dan 12, Atletico Mineiro'dan ise 11 oyuncunun kırmızı kart gördüğü belirtildi. Olaylara karışan birçok futbolcunun 10 maça kadar ceza alabileceği ifade edildi.
Uzatma dakikalarının bitimine saniyeler kala başlayan büyük kavga nedeniyle karşılaşma 10 dakikadan fazla süreyle durdu. Yaşanan kaos sırasında hakem güvenlik gerekçesiyle polis koruması talep etti.
