23 kırmızı kartın çıktığı futbol savaşında kaleci tanınmayacak hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

23 kırmızı kartın çıktığı futbol savaşında kaleci tanınmayacak hale geldi

23 kırmızı kartın çıktığı futbol savaşında kaleci tanınmayacak hale geldi
09.03.2026 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'da Cruzeiro ile Atletico Mineiro arasında oynanan derbi maçında büyük bir kavga çıktı. Atletico Mineiro'nun yıldız futbolcusu Hulk, tartışma sırasında Cruzeirolu futbolcu Romero'nun kafasına yumruk attı. Bu durum sahadaki tansiyonu artırırken, iki takım futbolcuları birbirine girdi. Karşılaşma sonrası Atletico Mineiro kalecisinin yüzündeki morluk ve şişlik ise futbolseverlerin tepkisini çekti.

Brezilya'da Cruzeiro ile Atletico Mineiro arasında oynanan derbi mücadelesi sahada yaşanan büyük kavga nedeniyle gündeme oturdu. Karşılaşma sırasında iki takım futbolcuları arasında çıkan olaylar maçın önüne geçti.

HULK'TAN RAKİBİNE YUMRUK

Atletico Mineiro'nun yıldız futbolcusu Hulk, yaşanan tartışma sırasında Cruzeirolu futbolcu Romero'nun kafasına yumruk attı. Bu müdahalenin ardından iki takım oyuncuları birbirine girdi ve sahada büyük bir arbede yaşandı.

23 kırmızı kartın çıktığı futbol savaşında kaleci tanınmayacak hale geldi

KALECİNİN SON HALİ KORKUTTU

Karşılaşma sonrası Atletico Mineiro kalecisinin görüntüsü de dikkat çekti. Kalecinin kafasında büyük bir morluk ve balon gibi bir şişlik oluştuğu, yüzünün ise kan içinde kaldığı görüldü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

23 kırmızı kartın çıktığı futbol savaşında kaleci tanınmayacak hale geldi

23 FUTBOLCUYA KIRMIZI KART

Maçın ardından hazırlanan gözlemci raporunda Cruzeiro'dan 12, Atletico Mineiro'dan ise 11 oyuncunun kırmızı kart gördüğü belirtildi. Olaylara karışan birçok futbolcunun 10 maça kadar ceza alabileceği ifade edildi.

23 kırmızı kartın çıktığı futbol savaşında kaleci tanınmayacak hale geldi

MAÇ 10 DAKİKADAN FAZLA DURDU

Uzatma dakikalarının bitimine saniyeler kala başlayan büyük kavga nedeniyle karşılaşma 10 dakikadan fazla süreyle durdu. Yaşanan kaos sırasında hakem güvenlik gerekçesiyle polis koruması talep etti.

Brezilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 23 kırmızı kartın çıktığı futbol savaşında kaleci tanınmayacak hale geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar Rizespor’dan üst üste 3. galibiyet Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar! Rizespor'dan üst üste 3. galibiyet
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Fatih Karagümrük’ü de yenemedi Burak Yılmaz için çanlar çalıyor Fatih Karagümrük'ü de yenemedi! Burak Yılmaz için çanlar çalıyor
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti
Daha 16 yaşındaydı Köpekten kaçarken canından oldu Daha 16 yaşındaydı! Köpekten kaçarken canından oldu

11:40
İran Kadın Milli Futbol Takımı’na İran’da saldırı
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı
11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
11:06
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
11:02
İran’ın yeni liderine Çin’den ilk yorum Resti çektiler
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler
10:25
Orta Doğu’da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 12:09:21. #7.13#
SON DAKİKA: 23 kırmızı kartın çıktığı futbol savaşında kaleci tanınmayacak hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.