28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran savaşı 5. gününe girerken, bölgede tansiyon yüksekliğini koruyor. Saldırıların ve karşılıklı açıklamaların sürdüğü süreçte, geçmişte yaşanan dikkat çekici bir spor olayı yeniden gündeme geldi.
İran ile ABD arasındaki siyasi gerilim yıllardır devam ederken, iki ülke 1998 Dünya Kupası'nda futbol sahasında karşı karşıya gelmişti. Fransa'da düzenlenen turnuva öncesinde İran Milli Futbol Takımı oyuncuları, ABD Milli Takımı futbolcularına çiçek hediye ederek dostluk mesajı vermişti.
Dünya Kupası tarihine geçen bu görüntüler, sporun ülkeler arasındaki siyasi gerilimlere rağmen insanları bir araya getirebildiğinin simgelerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı. O anlar bugün yeniden sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla bölgedeki gerilim yeniden yükselirken, 1998 Dünya Kupası'nda yaşanan bu anlamlı jest bir kez daha gündeme taşındı.
