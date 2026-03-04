28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler - Son Dakika
28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler

Haberin Videosunu İzleyin
28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
04.03.2026 13:00  Güncelleme: 13:07
Haberin Videosunu İzleyin
28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
Haber Videosu

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, 1998 Dünya Kupası'nda yaşanan bir spor olayı yeniden gündeme geldi. İran Milli Futbol Takımı oyuncularının ABD Milli Takımı futbolcularına çiçek hediye ederek dostluk mesajı verdiği anlar, sporun birleştirici gücünün sembolü olarak hafızalara kazınmıştı. Bu anlamlı jest, bölgedeki gerilim artarken bir kez daha hatırlandı.

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran savaşı 5. gününe girerken, bölgede tansiyon yüksekliğini koruyor. Saldırıların ve karşılıklı açıklamaların sürdüğü süreçte, geçmişte yaşanan dikkat çekici bir spor olayı yeniden gündeme geldi.

1998 DÜNYA KUPASI'NDA DOSTLUK MESAJI

İran ile ABD arasındaki siyasi gerilim yıllardır devam ederken, iki ülke 1998 Dünya Kupası'nda futbol sahasında karşı karşıya gelmişti. Fransa'da düzenlenen turnuva öncesinde İran Milli Futbol Takımı oyuncuları, ABD Milli Takımı futbolcularına çiçek hediye ederek dostluk mesajı vermişti.

SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Dünya Kupası tarihine geçen bu görüntüler, sporun ülkeler arasındaki siyasi gerilimlere rağmen insanları bir araya getirebildiğinin simgelerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı. O anlar bugün yeniden sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

YILLAR SONRA YENİDEN GÜNDEM OLDU

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla bölgedeki gerilim yeniden yükselirken, 1998 Dünya Kupası'nda yaşanan bu anlamlı jest bir kez daha gündeme taşındı.

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Hediye, Futbol, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler

SON DAKİKA: 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler - Son Dakika
