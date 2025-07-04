Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyenFenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Premier Lig takımlarından Arsenal ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Thomas Partey'in menajeri Türkiye için harekete geçti. İngiliz basınında yer alan haberler göre; 32 yaşındaki Ganalı yıldız orta sahanın menajeri, oyuncusunu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a önerdi.
Haberde, üç büyük kulübünde Partey'in menajeriyle resmi temasa geçerek oyuncunun şartlarını sorduğu belirtildi.
Haberin devamında tecrübeli orta saha oyuncusu Thomas Partey'in yıllık 6 milyon euro maaş istediği, yıldız futbolcuya Suudi Arabistan'dan da tekliflerin olduğu ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 52 maça çıkan Partey, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › 3 büyüklerde Thomas Partey hareketliliği - Son Dakika
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