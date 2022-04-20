3 kez AK Parti'den aday adayı olmuştu! Eski futbolcu Tanju Çolak: Artık AK Parti ile aynı düşüncede değilim - Son Dakika

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'la Yüz Yüze programına konuk olan eski futbolcu Tanju Çolak, programda seçimlerdeki adaylık süreçlerinden bahsederken eskisi gibi düşünmediğini belirterek "Siyaseten AK Parti tarafında değilim artık; sağ taraftayım ama orada değilim" dedi.

"DEĞER BİLMEDİKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Çolak, "Siyasi olarak aynı düşüncede değilim. Artık gerçek değerimizi kabullenen bir diğer tarafta olmak istiyorum. Üzülüyorum, değer kıymet bilinmediği için. Öyle büyük paralar bozdurdum ki. Sadece sevgi, saygı bekledim. Avrupa Gol Kralı, biraz değer ya" ifadelerini kullandı. Tanju Çolak, "Cumhurbaşkanını seviyorum ama artık AK Parti ile aynı düşüncede değilim" dedi.

Çolak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzülüyorum, değer kıymet bilmediklerini düşünüyorum. Öyle büyük paralar bozdurdum ki. Sadece sevgi saygı bekledim. Benim paraya ihtiyacım yok. Avrupa Gol Kralı'yım biraz değer ya."

"ALPAY ÖZALAN'I DEFALARCA ARADIM BANA DÖNMEDİ"

Buket Aydın'ın "Alpay Bey'in veya Hamza Bey'in gördüğü değeri göremediğinizi düşünüyorsunuz" sözlerine "Asla" yanıtı veren Çolak, o isimleri takip etmediğini söyledi. Alpay Özalan'ı da defalarca aradığını söyleyen Çolak, kendisine geri dönülmediğini söyledi.