Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'la Yüz Yüze programına konuk olan eski futbolcu Tanju Çolak, programda seçimlerdeki adaylık süreçlerinden bahsederken eskisi gibi düşünmediğini belirterek "Siyaseten AK Parti tarafında değilim artık; sağ taraftayım ama orada değilim" dedi.
Çolak, "Siyasi olarak aynı düşüncede değilim. Artık gerçek değerimizi kabullenen bir diğer tarafta olmak istiyorum. Üzülüyorum, değer kıymet bilinmediği için. Öyle büyük paralar bozdurdum ki. Sadece sevgi, saygı bekledim. Avrupa Gol Kralı, biraz değer ya" ifadelerini kullandı. Tanju Çolak, "Cumhurbaşkanını seviyorum ama artık AK Parti ile aynı düşüncede değilim" dedi.
Çolak sözlerini şöyle sürdürdü:
"Üzülüyorum, değer kıymet bilmediklerini düşünüyorum. Öyle büyük paralar bozdurdum ki. Sadece sevgi saygı bekledim. Benim paraya ihtiyacım yok. Avrupa Gol Kralı'yım biraz değer ya."
Buket Aydın'ın "Alpay Bey'in veya Hamza Bey'in gördüğü değeri göremediğinizi düşünüyorsunuz" sözlerine "Asla" yanıtı veren Çolak, o isimleri takip etmediğini söyledi. Alpay Özalan'ı da defalarca aradığını söyleyen Çolak, kendisine geri dönülmediğini söyledi.
2014 yılında İzmir'in Urla ilçesinde AKP'den belediye başkanlığı için aday adayı olan Çolak, 2015 genel seçimlerinde de İstanbul'dan AK Parti milletvekili aday adayı olmak istemiş; ancak aday gösterilmemişti. Çolak, 2018 yılındaki 24 Haziran seçimlerinde İzmir'den AKP İzmir 1'inci bölgeden milletvekili aday adayı olmak için başvurmuş ve vekillik için şansını yeniden denemişti.
Son Dakika › Spor › 3 kez AK Parti'den aday adayı olmuştu! Eski futbolcu Tanju Çolak: Artık AK Parti ile aynı düşüncede değilim - Son Dakika