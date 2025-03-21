3. Lig 4. Grup Hakemler Belli Oldu

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Polatlı 1926 Spor- Erciyes 38 FK maçını İbrahim Elmas yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hafta sonu 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak maçlara atanan hakemleri duyurdu. Merkez Hakem Kurulu'nun kararına göre; 4. grupta oynanacak 8 müsabakada düdük çalacak hakemler şu şekilde:
Çoruhluspor- Ağrı 1970 spor: Osman Köksaldı
Denizlispor-Sebat Gençlikspor: Birkan Altındaş
Niğde Bel.spor-K.İstiklalspor: Muhammed Onat
Polatlı 1926 spor-Erciyes 38 FK: İbrahim Elmas
Bursa Nilüferspor-B.Tepecikspor: Alirıza Altunbakır
Orduspor 1967- Kırıkkalespor: Yunus Emre Çİftçi
Turgutluspor- Edirnespor: Özer Özden
Mardin 1969 spor-Zonguldakspor: Erkan Özdamar - KAYSERİ
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