3. Lig 4. Grup Hakemler Belli Oldu - Son Dakika
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3. Lig 4. Grup Hakemler Belli Oldu

3. Lig 4. Grup Hakemler Belli Oldu

Polatlı 1926 Spor-Erciyes 38 FK maçını İbrahim Elmas yönetecek, diğer hakemler açıklandı.

21.03.2025 09:43
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Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Polatlı 1926 Spor- Erciyes 38 FK maçını İbrahim Elmas yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hafta sonu 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak maçlara atanan hakemleri duyurdu. Merkez Hakem Kurulu'nun kararına göre; 4. grupta oynanacak 8 müsabakada düdük çalacak hakemler şu şekilde:

Çoruhluspor- Ağrı 1970 spor: Osman Köksaldı

Denizlispor-Sebat Gençlikspor: Birkan Altındaş

Niğde Bel.spor-K.İstiklalspor: Muhammed Onat

Polatlı 1926 spor-Erciyes 38 FK: İbrahim Elmas

Bursa Nilüferspor-B.Tepecikspor: Alirıza Altunbakır

Orduspor 1967- Kırıkkalespor: Yunus Emre Çİftçi

Turgutluspor- Edirnespor: Özer Özden

Mardin 1969 spor-Zonguldakspor: Erkan Özdamar - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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    Yorumlar (1)

  • megan goldberg:
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