3. Lig 4. Grup Maçlarında Hakem Atamaları Açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, Pazar günü Kayseri'de oynanacak Erciyes 38 FK-Bursa Nilüfer spor maçında Cantürk Kılıç'ın düdük çalacağına hükmetti.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak müsabakaları hangi hakemlerin yöneteceği açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalar neticesinde Erciyes 38 FK - Bursa Nilüferspor arasında oynanacak 24.hafta maçını Cantürk Kılıç'ın yönetmesine karar verildi. Bu maçta Kılıç'ın yardımcılıklarını Ali Rıza Öztürk ile Erdoğan Akman yapacak.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak 24. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Büyükçekmece Tepecikspor - Çoruhluspor: Berkay Ağış

Erciyes 38 FK-Bursa Nilüferspor: Cantürk Kılıç

Zonguldakspor - Denizlispor: Mehmet Terece

Sebat Gençlikspor - Turgutluspor: Hasan Kaçar

Edirnespor - Polatlı 1926 spor: Emre Can Furuncu

Kahramanmaraş İstiklalspor - Orduspor 1967: Sait Tuzcu

Ağrı 1970 spor - Niğde Belediyespor: Taner Tuncer

Kırıkkalespor - Mardin 1969 spor: Levent Gümüşdere - KAYSERİ