SEA TO SKY HEYECANI DEVAM EDİYOR

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu yıl 13'ncüsü düzenlenen ve 32 ülkeden 350 sporcunun katıldığı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları ikinci gününde orman etabıyla devam ediyor.

KEMER Belediyesi'nin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları'nın ikinci gününde orman etabı yapıldı. Kuzdere Mahallesi'nden verilen startla orman etabında kıyasıya mücadele eden sporcular, Kemer'in eşsiz manzarasında gaza basıyor. Zorlu parkurda dereceye girebilmek için mücadele eden sporcular zaman zaman zor anlar yaşarken bazı sporcularda küçük kazalar yaşadı. Yerli ve yabancı çok sayıda misafirin de takip ettiği yarışlarda orman etabının finiş noktasında kurulan rampadan atlayan sporcular renkli ve eğlenceli görüntüler oluşturdu.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, dün plaj etabıyla başlayan yarışların büyük bir heyecan ve adrenalin ile devam ettiğini söyledi. Orman etabında sporcuların ormanlık alanlarda yarıştığını dile getiren Başkan Topaloğlu, Yarışlar Kemer için büyük kazanım. Türkiye'nin en önemli turizm lokomotifleri arasında yer alan Kemer'in tanıtımına da katkı sağlıyor. Yarışları dünyanın her tarafından izlemeye gelenler var. Onları burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kemer'in spor turizminde zirvede kalmaya devam etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz diye konuştu.

Yarışlardaki etkinlikler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 'Kaskımla güvendeyim' projesiyle vatandaşlara çekilişle kask dağıtıldı. (DHA)