3x3 Basketbol Turnuvaları Başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye Sigorta iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları'nın Kahramanmaraş ve Adıyaman etapları başladı.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) yerleşkesinde Türkiye Sigorta tarafından yaptırılan basketbol sahasındaki turnuvaya farklı illerden 22 takım katıldı.
Müsabakaların ilk gününde takımlar, yarı finale kalmak için mücadele edecek.
Adıyaman etabı
Adıyaman Üniversitesi yerleşkesinde Türkiye Sigorta tarafından yaptırılan basketbol sahasındaki turnuvaya farklı illerden 10 takım katıldı.
Karşılaşmalar öncesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Turnuvalarda etap şampiyonları, 18 Mayıs'ta İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki Türkiye Sigorta 3x3 final etabında karşılaşacak.
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