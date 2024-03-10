- 4. Bolu Uluslararası Basketbol Turnuvası sona erdi
BOLU - Bolu'da bu yıl 4. kez düzenlenen Uluslararası Basketbol Turnuvası sona erdi.
Bolu Koru Otel'de 7-10 Mart tarihleri arasında düzenlenen 4. Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası tamamlandı. Eski basketbolcuları bir araya getiren turnuvaya Bolulu sporseverler yoğun ilgi gösterdi. 9 kadın takımı, 24 erkek takımın bulunduğu turnuvada 500 sporcu yer aldı. 'Potanın rekortmen annesi' lakaplı eski milli basketbolcu Banu Karadağlı'nın da bulunduğu turnuva kıran kırana maçlara sahne oldu. Turnuva Koordinatörü Alaaddin Tatlıdede, yaptığı açıklamada, "Bu sene 4. kez yapıyoruz. Uluslararası bir turnuva. Turnuvamıza yabancı ve Türk takımlar katılıyor. Bu yıl Türk takımlarına ağırlık verdik. 35 yaş üstü eski basketbolcular bu turnuvada buluşuyor" dedi.
Şampiyon olan Kemer Master takımının kaptanı eski basketbolcu Ebru Zeynep Şaylan, " Antalya'dan geliyoruz. Takımımızı beraber ve karşılıklı oynadığımız eski arkadaşlarımızla oluşturduk. Turnuvaya 4. kez katılıyoruz. Takım yaşımız biraz büyük. 35 yaş kategorisindeki gençlerle yarıştık ama tecrübe ve deneyim konuştu" ifadelerini kullandı.
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