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43. İstanbul Maratonu sona erdi - Son Dakika

43. İstanbul Maratonu sona erdi

07.11.2021 12:00

- 43. İstanbul Maratonu sona erdi Erkeklerde Victor Kiplangat, kadınlarda Sheila Jerotich kazandı 43. İstanbul Maratonu'nu erkekler kategorisinde Ugandalı atlet Victor Kiplangat, kadınlarda da Kenyalı atlet Sheila Jerotich kazandı.

- 43. İstanbul Maratonu sona erdi

Erkeklerde Victor Kiplangat, kadınlarda Sheila Jerotich kazandı

İSTANBUL - 43. İstanbul Maratonu'nu erkekler kategorisinde Ugandalı atlet Victor Kiplangat, kadınlarda da Kenyalı atlet Sheila Jerotich kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından Elite Label kategoride gösterilen İstanbul Maratonu'nda heyecan 43. kez yaşandı.

42K, 42K Paten, 15K ve 8K Halk Koşusu yarışlarının yapıldığı koşuda dünya sıralamasında önemli basamaklarda bulunan 50 elit atlet ve toplamda 40 bin kişinin parkura çıktı. Altunizade'den başlayan etkinlikte katılımcılar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Avrupa Kıtası'nda koşuyu tamamlandı. 42K yarışı Sultanahmet Meydanı'nda; 15K yarışı Yenikapı'da; 8K Halk Koşusu Dolmabahçe'de sona erdi.

Erkeklerde zafer Victor Kiplangat'ın

43. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde 2: 10.18 derecesiyle Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazandı. 2: 10: 23 derecesiyle Kenyalı Robert Kipkemboi ikinci, 2: 10: 25 derecesiyle Ugandalı Solomon Mutai üçüncü oldu.

Kadınlarda kazanan Sheila Jerotich

Kadınlar kategorisinde 2: 24.15 derecesiyle Kenyalı atlet Sheila Jerotich birinci oldu. Kadınlarda ikinci sırayı 2: 24: 21 derecesiyle Kenyalı Jackline Chepngeno, üçüncü sırayı ise 2: 24: 45 derecesiyle Etiyopyalı Ayantu Abdi elde etti.

15K'ya Kenyalı sporcular damga vurdu

15 kilometrede Erkeklerde 45: 02'lik derecesiyle Kenyalı Vitor Chepkwony birinci olurken, Kenaylı Simon Muthoni ikinci, Türkiye'den de Kenan Sarı üçüncülüğü kazandı. Kadınlarda ise 50: 21'lik derecesiyle Kenyalı Chepngeno ilk sırada gelirken, Uganda'dan Annet Chelangat ikinci, Türkiye'den de Meryem Erdoğan üçüncü bitirdi.

43. İstanbul Maratonu sona erdi
43. İstanbul Maratonu sona erdi
43. İstanbul Maratonu sona erdi
43. İstanbul Maratonu sona erdi
43. İstanbul Maratonu sona erdi
43. İstanbul Maratonu sona erdi
43. İstanbul Maratonu sona erdi
43. İstanbul Maratonu sona erdi
43. İstanbul Maratonu sona erdi
43. İstanbul Maratonu sona erdi
43. İstanbul Maratonu sona erdi
43. İstanbul Maratonu sona erdi
43. İstanbul Maratonu sona erdi
43. İstanbul Maratonu sona erdi
43. İstanbul Maratonu sona erdi

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 43. İstanbul Maratonu sona erdi - Son Dakika Spor


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