Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 44. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu. Yarı maratonun bu yılki mottosu "Yeşil adımlar temiz gelecek" oldu.
44. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun startını Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu birlikte verdi. Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar ve organizasyon yetkilileri de katılımcılar arasındaydı. Yenimahalle Devlet Sahil Yolu Caddesi Şehit Asteğmen Coşkun Davulcu Üst Geçidi altında başlayan yarışlar çerçevesinde 10 km ve 21 km Yarı Maraton koşuldu.
Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 44. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu öncesi yaptığı açıklamada Türkiye'de bu şekilde başlayıp halen devam ettirilen ikinci maraton olduğunu ifade ederek, "Bütün sporcu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Aynı zamanda Yarı Maraton'u düzenleyen Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müze, Atletizm Federasyonu'muza ve katılan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Halk koşusuna 2 bin 100 kişi kaydoldu. İnşallah koşan arkadaşlarımız yarışlarını tamamladıktan sonra bitiş çizgisine gelecekler ver hepsini alkışlayacağız. Bütün illerden ve yurtdışından gelen bu yarışlara katılanlara gönülden başarılar diliyorum. Her şey sağlık için spor da sağlık için" dedi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise, "Bu sene 44.'sünü Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak düzenliyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yine her zamanki gibi katılımı ve ilgisi yüksek bir spor organizasyonu. 2100 sporcumuz bu organizasyonda ter dökecek. Güzel de bir hava rast geldi. Bir çok kişi burada sadece sporcu olarak değil sporsever olarak da burada. Bu seneki mottomuz "Yeşil adımlar temiz gelecek" oldu. Bu ülkemiz için de dünyamız için de çok önemli. Biz bu koşularımıza son 4-5 senedir çocuk koşusunu da kattık. Çok sayıda çocuğumuz da bugün burada yer alacak. Özellikle çocuklarımız için yeşil gelecek, yeşil adımlar çok daha büyük önem taşıyor. Bütün katılımcılarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.
Maratonun ardından törende dereceye giren sporculara madalyaları ve çeşitli hediyeler takdim edildi.
Trabzon yarı maratonda dereceye giren sporcular şu şekilde:
10 km erkekler koşusunda; Taner Tunçtan birinci, Yavuz Ağralı ikinci, Mervan Haykır da üçüncü oldu. 10 km kadınlar koşusunda; Ezgi Kaya birinci, Hasibe Demir ikinci, Duygu Turğut Boyan üçüncü oldu. 21 km erkekler koşusunda, Fetene Alemu Regasa birinci, Hüseyin Can ikinci, Mahsum Değer üçüncü olurken; 21 km kadınlar koşusunda ise Dilek Öztürk birinci, Pınar Demir ikinci, Remziye Erman üçüncü olarak tamamladı. - TRABZON
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