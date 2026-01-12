44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü - Son Dakika
44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü

44 yaşındaki Volkan Demirel\'den muhteşem röveşata golü
12.01.2026 22:09
44 yaşındaki Volkan Demirel\'den muhteşem röveşata golü
ürkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle 81 ilde gerçekleştirilen GençLig projesinin 2026 lansmanı gerçekleştirildi. Lansman programı kapsamında çok sayıda ünlü ismin katılımıyla gösteri maçı düzenlendi. Mücadeleye 44 yaşındaki eski milli kaleci Volkan Demirel'in röveşata golü damga vurdu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle 81 ilde gerçekleştirilen GençLig projesinin 2026 lansmanı İstanbul'da yapıldı.

ÜNLÜ İSİMLER ARASINDA GÖSTERİ MAÇI DÜZENLENDİ

Lansman programına; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, İstanbul Valisi Davut Gül, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve diğer protokol üyelerinin yanı sıra futbolcular; Arda Turan, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Mario Jardel, Mesut Özil, Tuncay Şanlı, Hasan Kabze, Necati Ateş, Mehmet Aurelio, Ümit Karan, Mehmet Topal, Emir Dağlı, Taylan Oran başta olmak üzere birçok ünlü futbolcu, spor yorumcusu Ertem Şener, hakem Halil Umut Meler ve teknik direktörler Rıza Çalımbay ve Hikmet Karaman'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Daha sonra protokol üyeleri ve ünlü isimlerin yer aldığı gösteri maçı düzenlendi.

VOLKAN DEMİREL'DEN MUHTEŞEM RÖVEŞATA

8-8 eşitlikle sona eren karşılaşmaya 44 yaşındaki Volkan Demirel'in harika röveşata golü damga vurdu. Eski milli kaleci, Mesut Özil'in ceza sahası içine yükselttiği topu göğsüyle kontrol etti. İyi yükselen Volkan Demirel, topu şık bir röveşata ile ağlarla buluşturdu. Bu anlar kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Volkan Demirel, Gençlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü - Son Dakika

