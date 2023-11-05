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45. İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı - Son Dakika

45. İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

Son Güncelleme: 05.11.2023 08:51

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu olan İstanbul Maratonu bugün koşuluyor. Bu yıl 45. kez gerçekleştirilecek olan İstanbul Maratonu için koşu tamamlanana kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya tüneli ve maraton güzergahındaki yollar trafiğe kapalı olacak.

Bu yıl 45. kez gerçekleştirilen İstanbul Maratonu için hazırlıklar sabah erken saatlerde başladı. Maraton nedeniyle İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler köprüsü, Avrasya tüneli ve bazı yollar trafiğe bir süre kapalı olacak.

TÜM YOLLARDA ARAÇ TRAFİĞİ DURDURULDU

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Altunizade katılımında başlayacak maraton kapsamında parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan tüm yollarda saat 03.00 itibarıyla araç trafiği durduruldu. Anadolu yakasında başlayıp Avrupa yakasında Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek maraton güzergahındaki yollar kapalı olacak.

OTOBÜSLE MARATON NOKTASINA BIRAKILDILAR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü de maraton kapsamında trafiğe kapalı noktalardan biri. Yolların trafiğe kapalı olması nedeniyle il dışından gelenler, otobüslerle maraton noktasına yakın yerlere bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor 45. İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 45. İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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