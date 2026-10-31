46. Cumhuriyet Koşusu\'nu efsane safkan Özmen Bey kazandı

At yarışlarında 46. Cumhuriyet Koşusu bugün Ankara'da düzenlendi.

CUMHURİYET KOŞUSU HEYECANI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu anısına ilk kez 1981 yılında yarış takvimine eklenen Cumhuriyet Koşusu ise 3 yaş ve üzeri safkan Arap atları ile 1600 metre mesafede yapıldı. Birincilik ikramiyesinin 14 milyon lira olduğu koşunun startı, saat 16.30'da verildi.

KAZANAN ÖZMEN BEY

Büyük bir heyecana sahne olan yarışta zirvede yer alan isim Selim Kaya'nın jokeyliğini yaptığı efsane safkan Özmen Bey oldu. Son düzlükte ön sıraya emin adımlarla ilerleyen Özmen Bey isimli safkan, 2 boy farkla birinci oldu.