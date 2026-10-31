46. Cumhuriyet Koşusu'nu efsane safkan Özmen Bey kazandı - Son Dakika
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46. Cumhuriyet Koşusu'nu efsane safkan Özmen Bey kazandı

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46. Cumhuriyet Koşusu\'nu efsane safkan Özmen Bey kazandı
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Ankara'da düzenlenen 46. Cumhuriyet Koşusu'nda Selim Kaya'nın jokeyliğini yaptığı Özmen Bey, 1600 metre mesafedeki yarışta 2 boy farkla birinci oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu anısına düzenlenen bu prestijli yarışta birincilik ikramiyesi 14 milyon liraydı.

At yarışlarında 46. Cumhuriyet Koşusu bugün Ankara'da düzenlendi.

CUMHURİYET KOŞUSU HEYECANI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu anısına ilk kez 1981 yılında yarış takvimine eklenen Cumhuriyet Koşusu ise 3 yaş ve üzeri safkan Arap atları ile 1600 metre mesafede yapıldı. Birincilik ikramiyesinin 14 milyon lira olduğu koşunun startı, saat 16.30'da verildi.

KAZANAN ÖZMEN BEY

Büyük bir heyecana sahne olan yarışta zirvede yer alan isim Selim Kaya'nın jokeyliğini yaptığı efsane safkan Özmen Bey oldu. Son düzlükte ön sıraya emin adımlarla ilerleyen Özmen Bey isimli safkan, 2 boy farkla birinci oldu. 

Türkiye CumhuriyetiSelim KayaAnkaraSporSon Dakika

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SON DAKİKA: 46. Cumhuriyet Koşusu'nu efsane safkan Özmen Bey kazandı - Son Dakika
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