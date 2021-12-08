5-0'lık yenilginin ardından Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ı istifaya çağırdı!
08.12.2021 07:55
Şampiyonlar Ligi C Grubu son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Borussia Dortmund'a 5-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Devler Ligi macerasını puansız noktalayan siyah-beyazlılarda taraftarlar karşılaşmanın ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti. "Sergen istifa" etiketi gündemin zirvesine oturdu.
Son 8 resmi maçta yalnızca 1 beraberlik alarak geri kalan 7 karşılaşmada mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı. Borussia Dortmund'a 5-0 kaybedilen karşılaşmanın ardından küplere binen taraftarlar sosyal medyada deneyimli hocayı istifaya çağırdı.
"SERGEN İSTİFA"
Peş peşe gelen kötü sonuçların ardından oldukça öfkelenen Beşiktaş taraftarı, teknik direktör Sergen Yalçın'ı artık takımda istemiyor. Sosyal medyada "Sergen istifa" etiketini kullanarak binlerce yorum yapan taraftarlar, kısa süre içinde bu çağrılarını gündemin zirvesine taşıdı.
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