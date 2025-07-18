54. Deniz Kuvvetleri Kupası Tamamlandı

Bu yıl 54.'sü gerçekleştirilen Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışı kupa töreniyle Göcek'te sona erdi.

54. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Açık Deniz Yat Yarışı Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Yarış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde, Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü'nün (TAYK) organizasyonu ve AKPA Kimya'nın ana sponsorluğunda gerçekleşti. 14-18 Temmuz tarihleri arasında İstanbul-Göcek rotasında gerçekleşen ve 5 farklı ülkeden 30 teknenin katıldığı yarışta dereceye girenler Fethiye'nin Göcek Mahallesinde düzenlenen ödül töreniyle kupalarını aldı.

İstanbul Boğazı'ndan başladı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde, Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından organize edilen yarış, İstanbul Boğazı'ndan başlayan eşsiz bir rotayla Çanakkale ve Ege Denizi'ni geçerek Göcek'e ulaştı. D-Marin Göcek Marina'da düzenlenen ödül törenine, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Lojistik Destek Görev Grup Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek'in yanı sıra yarışçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

"Dünyanın hiçbir yerinde iki boğaz ve üç deniz üzerinden geçen böylesine özel bir yarış yok"

TAYK Genel Müdürü Can Giray törende yaptığı konuşmada yarışın tarihi ve sembolik önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu kupayı 54 yıldır düzenliyoruz ve bunu 'anıtsal' olarak adlandırıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde iki boğaz ve üç deniz üzerinden geçen böylesine özel bir yarış yok. Bu güzergahta yarışabilmemizi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği Kabotaj Kanunu'na borçluyuz. Deniz Kuvvetlerimiz ve Sahil Güvenliğimiz sayesinde biz sadece özgürce yarışmayı düşünüyoruz."

Dereceye girenlere ödülleri verildi

Gecede dereceye girenlere kupaları başta Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Lojistik Destek Görev Grup Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek ve katılanlar tarafından verilirken yarışçılar derecelerde dolayı büyük sevinç yaşadı. Deniz Kuvvetleri Kupasının sahibi Bogatyr teknesi oldu. IRC 3'te Canıas-Ias/ Electron, IRC 2'de Bogatyr, IRC 1'de Queen Parts/Courrıer Du Coeur, IRC 0'da ise Bey Metal Team isimli tekneler birinci oldu. - MUĞLA