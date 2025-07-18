54. Deniz Kuvvetleri Kupası Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

54. Deniz Kuvvetleri Kupası Tamamlandı

54. Deniz Kuvvetleri Kupası Tamamlandı
18.07.2025 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışı, Göcek'te ödül töreniyle sona erdi. Dereceye girenler ödüllerini aldı.

Bu yıl 54.'sü gerçekleştirilen Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışı kupa töreniyle Göcek'te sona erdi.

54. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Açık Deniz Yat Yarışı Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Yarış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde, Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü'nün (TAYK) organizasyonu ve AKPA Kimya'nın ana sponsorluğunda gerçekleşti. 14-18 Temmuz tarihleri arasında İstanbul-Göcek rotasında gerçekleşen ve 5 farklı ülkeden 30 teknenin katıldığı yarışta dereceye girenler Fethiye'nin Göcek Mahallesinde düzenlenen ödül töreniyle kupalarını aldı.

İstanbul Boğazı'ndan başladı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde, Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından organize edilen yarış, İstanbul Boğazı'ndan başlayan eşsiz bir rotayla Çanakkale ve Ege Denizi'ni geçerek Göcek'e ulaştı. D-Marin Göcek Marina'da düzenlenen ödül törenine, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Lojistik Destek Görev Grup Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek'in yanı sıra yarışçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

"Dünyanın hiçbir yerinde iki boğaz ve üç deniz üzerinden geçen böylesine özel bir yarış yok"

TAYK Genel Müdürü Can Giray törende yaptığı konuşmada yarışın tarihi ve sembolik önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu kupayı 54 yıldır düzenliyoruz ve bunu 'anıtsal' olarak adlandırıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde iki boğaz ve üç deniz üzerinden geçen böylesine özel bir yarış yok. Bu güzergahta yarışabilmemizi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği Kabotaj Kanunu'na borçluyuz. Deniz Kuvvetlerimiz ve Sahil Güvenliğimiz sayesinde biz sadece özgürce yarışmayı düşünüyoruz."

Dereceye girenlere ödülleri verildi

Gecede dereceye girenlere kupaları başta Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Lojistik Destek Görev Grup Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek ve katılanlar tarafından verilirken yarışçılar derecelerde dolayı büyük sevinç yaşadı. Deniz Kuvvetleri Kupasının sahibi Bogatyr teknesi oldu. IRC 3'te Canıas-Ias/ Electron, IRC 2'de Bogatyr, IRC 1'de Queen Parts/Courrıer Du Coeur, IRC 0'da ise Bey Metal Team isimli tekneler birinci oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı, İstanbul, Fethiye, Göcek, Son Dakika

Son Dakika Spor 54. Deniz Kuvvetleri Kupası Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
Arda Güler’in forma numarasını duyurdular Arda Güler'in forma numarasını duyurdular
Arkadaşları “şaka“ sandı, denize atlayan genç hayatını kaybetti Arkadaşları "şaka" sandı, denize atlayan genç hayatını kaybetti
Suriye’de çatışmalar yeniden başladı Arap aşiretler silahlanarak Süveyda’ya doğru yola çıktı Suriye'de çatışmalar yeniden başladı! Arap aşiretler silahlanarak Süveyda'ya doğru yola çıktı
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları Maaşta kesinti olacak mı Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?
28 ilde DEAŞ operasyonu: 153 terörist yakalandı 28 ilde DEAŞ operasyonu: 153 terörist yakalandı
Bacaklarındaki şişlik dikkat çekmişti Beyaz Saray Trump’ın yakalandığı hastalığı açıkladı Bacaklarındaki şişlik dikkat çekmişti! Beyaz Saray Trump'ın yakalandığı hastalığı açıkladı
İBB’ye yeni operasyon 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor İBB'ye yeni operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
Oyuncu Mehmet Ali Tuncer’den acı haber Oyuncu Mehmet Ali Tuncer'den acı haber
Meteoroloji’den 15 kente gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 15 kente gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

22:53
Ankara’da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü Sular, evin duvarını patlattı
Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı
19:59
İş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti
İş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti
19:18
Tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için Adli Tıp’tan karar
Tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için Adli Tıp'tan karar
18:10
Irak’tan tarihi “petrol“ kararı Tamamı devlete verilecek
Irak'tan tarihi "petrol" kararı! Tamamı devlete verilecek
17:59
Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı: Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir
10:45
Çağla Şıkel tatilde coştu Çeşme gecelerinde oryantal şov
Çağla Şıkel tatilde coştu! Çeşme gecelerinde oryantal şov
10:44
TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı
TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı
10:44
Yaban arısı saldırında hayatını kaybetti, eşi acı haberi alınca kalp krizi geçirdi
Yaban arısı saldırında hayatını kaybetti, eşi acı haberi alınca kalp krizi geçirdi
10:30
Kargo görevlisi, 24 yaşındaki genç kadına hayatının şokunu yaşattı
Kargo görevlisi, 24 yaşındaki genç kadına hayatının şokunu yaşattı
09:57
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda’ya gidiyor
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor
09:50
Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı, işte istenen ceza
Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı, işte istenen ceza
09:49
Yer: İstanbul Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
Yer: İstanbul! Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 23:19:42. #7.13#
SON DAKİKA: 54. Deniz Kuvvetleri Kupası Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.