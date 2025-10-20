UEFA, Galatasaray - Bodø/Glimt maçının hakemini açıkladı. Kritik mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver görev alacak. Karşılaşma, 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te RAMS Park'ta oynanacak.
Premier Lig'in en deneyimli hakemlerinden biri olarak gösterilen Michael Oliver, kariyerinde hem A Milli Takım hem de Türk kulüplerinin yer aldığı birçok maçta düdük çaldı.
Oliver, Ay-Yıldızlı ekibimizin:
Michael Oliver bugüne kadar birçok Türk kulübünün Avrupa arenasındaki maçlarını da yönetti. İşte o karşılaşmalardan bazıları:
Galatasaray, Bodø/Glimt karşılaşmasında gruptaki liderlik mücadelesi için sahaya çıkacak. Türk futbol kamuoyunda Oliver'ın geçmiş maçlardaki "tarafsız ve net yönetimi" ile dikkat çektiği, ancak bazı kararlarının da tartışmalara yol açtığı biliniyor.
Son Dakika › Spor › 6-0'lık maçı yönetmişti! İşte Galatasaray-Bodø/Glimt karşılaşmasının hakemi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)