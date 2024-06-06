6. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da Başladı - Son Dakika
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Spor

6. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da Başladı

6. Etnospor Kültür Festivali İstanbul\'da Başladı

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 6. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Festivalde geleneksel sporlar, oyunlar, müzikler, el sanatları ve çocuk etkinlikleri yer alacak. Ayrıca, dezavantajlı gruplara özel etkinlikler düzenlenecek ve dünya mutfağından tatlar sunulacak. Festival kapsamında ayrıca fotoğraf yarışması da düzenlenecek.

06.06.2024 13:09
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6. Etno spor Kültür Festivali, İstanbul'da başladı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen festival, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 4 gün sürecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, DEK Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın katıldığı organizasyonun açılış töreninde farklı ülkelerden temsilciler ve protokol üyeleri de yer aldı.

Protokol üyeleri, Han Çadır önündeki programda kurdele keserek organizasyonu başlattı.

Bilal Erdoğan, yaptığı konuşmada "6. Etnospor Kültür Festivali'ne hoş geldiniz. Önümüzdeki 4 gün dünyanın en ulaşılabilir, en önemli merkezi İstanbul'da, dünyanın kültürlerine, Anadolu'muzun ve gönül coğrafyamızın kültürel zenginliğine şahitlik edeceğiz. Burada sadece geleneksel sporlarımız, misafir ülkelerin geleneksel sporları değil aynı zamanda geleneksel lezzetler, halk oyunları, müzikler, el sanatları, çocuk oyunları yer alacak." dedi.

Erdoğan, festivalde İsrail saldırısı altındaki Filistin ile ilgili özel bölüm olacağına dikkati çekerek "Geçen sene yaşadığımız asrın felaketi Kahramanmaraş depremleri için konfederasyonumuzun yaptığı çalışmaları göreceğiz. Hala Filistin'de, Gazze'de süren soykırımla ilgili Filistin kültürünü tanıtan ve oradaki çocukların oynama hakkı olduğunu bütün dünyaya haykıran çalışmalar yapacağız. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Burada çocuklarımızın keyifle gezdiklerini, keyifle izlediklerini, deneyimlediklerini gördükçe mutlu oluyoruz. Dünyanın kültürel zenginliğine konfederasyon olarak katkı sağlamak için yaptığımız bu büyük festivale emek veren bütün paydaşlarımıza, sponsorlarımıza, davetimize, icabet eden bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Eşsiz bir deneyim fırsatı sunuyor

Festivalde her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikler düzenlenecek.

Ziyaretçiler, ok atma, at binme gibi birçok geleneksel spor ve oyunu profesyoneller eşliğinde ücretsiz deneyimleme fırsatı bulacak.

Festival alanında geleneksel sanatlara dair atölyelerde çalışmalar yapabilicek ziyaretçiler, geleneksel sporlar, oyunlar, doğa ve hayvan iletişimi konularında da bilgi edinebilecek.

Çocuklar ve dezavantajlı gruplar için etkinlikler

6. Etnospor Kültür Festivali, çocuklar ve dezavantajlı gruplara özel etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Çocuklar festival alanında geleneksel sporlar ve oyunlarla keyifli zaman geçirebilecek.

Dezavantajlı gruplara özel etkinlikler, müsabakalar ve sahne etkinlikleri de festivale renk katacak.

Hipoterapi, görme engelliler mangala turnuvası, atölyeler ve engelli sanatçıların sahneleyeceği etkinliklerle dezavantajlı gruplara imkanlar sunulacak.

Dünya kültürlerini ağırlayacak

Dünya Etnospor Konfederasyonu, festivalde dünya mutfağından tatları katılımcıların beğenisine sunacak.

Karabağ Atları ile yapılacak gösterinin izlenebileceği organizasyonda Türkiye'den şehirler, kıl çadırlarında oba yaşamının hayat bulduğu, el sanatları atölyeleri ve birçok gösteriyle aktivite yer alacak.

Fotoğraf yarışması düzenlenecek

Festival kapsamında fotoğraf yarışması yapılacak.

Geleneksel sporların ve oyunların ihyasını amaçlayan Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğiyle festival kapsamında fotoğraf yarışması düzenleyecek.

Festival alanında gerçekleşen tüm aktiviteler, fotoğraf yarışmasına konu olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 6. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da Başladı - Son Dakika
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