6 gol attıkları maçtan sonra Italiano\'dan ilginç sözler: Bugün beğenmediğim bir şey var...

Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, Çorum FK karşısında alınan 6-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇALIŞTIKÇA GELİŞECEĞİZ"

Mücadeleyi değerlendiren Italiano, "Ligin üçüncü haftasındayız, daha çok çalışıyoruz ve çalıştıkça gelişeceğiz. Kazandığımız için çok mutluyuz." dedi.

''UMARIM BÖYLE DEVAM EDER

3 gol birden atan Dusan Vlahovic'in performansını da değerlendiren Vincenzo Italiano, "Fizik kalitesi iyi seviyede olursa, böyle devam edecek. Kulüple konuşurken çok ısrar ettim. Umarım böyle devam eder. Bir golcü için önemli olan gol atmak ve bu maçta çok başarılıydı." ifadelerini kullandı.

"DERBİDE DEĞERİMİZİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe ile oynanacak derbiye değinen başarılı hoca, "Fenerbahçe derbisi herkes için çok önemli. Ligin dördüncü haftası, lig daha çok uzun. Puan ya da puanlar almak istiyoruz. İyi performans göstererek gelişimimizi devam ettirmek istiyoruz. Derbide değerimizi göstermek istiyoruz. Puan ve puanlar istiyoruz, kazanmak istiyoruz. Benim de ilk derbim olacak. Elimizden geleni yapmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

''BEĞENMEDİĞİM BİR ŞEY VAR''

Takımda hoşnut kalmadığı şeyi açıklayan İtalyan çalıştırıcı, "Çok iyi reaksiyon verdik. Kendimizi gösterdik. Ancak bugün beğenmediğim bir şey var. Ritmimizi ve konsantrasyonumuzu düşürdüğümüz anda rakibe pozisyon veriyoruz. Bugün bir tek bu hoşuma gitmedi. Çalışacağız." yorumunda bulundu.