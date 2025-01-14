6 Süper Lig Kulübü Disiplinde!

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre Galatasaray, Fenerbahçe, RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor, Bellona Kayserispor ve Adana Demirspor çeşitli nedenlerle disipline gönderildi.

Hukuk müşavirliği ayrıca Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ü de sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk etti.