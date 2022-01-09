Üye Girişi
6 yaşında iki kez Türkiye şampiyonu oldu, gözünü Avrupa ve dünya şampiyonluklarına dikti - Son Dakika

6 yaşında iki kez Türkiye şampiyonu oldu, gözünü Avrupa ve dünya şampiyonluklarına dikti

09.01.2022 11:47

- 6 yaşında iki kez Türkiye şampiyonu oldu, gözünü Avrupa ve dünya şampiyonluklarına dikti Motosikletlere fısıldayan çocuk 6 yaşında tüm motosikletçilere meydan okuyor Henüz 6 yaşında kariyerine iki tane Türkiye şampiyonluğu ekleyen motosikletçi Poyraz Bor, Avrupa ve dünya şampiyonluklarına...

- 6 yaşında iki kez Türkiye şampiyonu oldu, gözünü Avrupa ve dünya şampiyonluklarına dikti

Motosikletlere fısıldayan çocuk

6 yaşında tüm motosikletçilere meydan okuyor

KOCAELİ - Henüz 6 yaşında kariyerine iki tane Türkiye şampiyonluğu ekleyen motosikletçi Poyraz Bor, Avrupa ve dünya şampiyonluklarına göz dikti.

Kocaeli Kartepe Motosiklet Kulübü'nün sporcusu 6 yaşındaki Poyraz Boz, çarpıcı performansıyla dikkatleri üzerine topluyor. 3.5 yaşındayken iki tekerlekli bisikletle merdiven inip çıkabilen Poyraz, son 1.5 yıldır motosikletle başarılı yarışlara imza atıyor. Ailesinin ve hocasının yeteneğini keşfetmesiyle yarışlara başlayan Poyraz, 2021 yılında yapılan MX50CC Motokros ve 50CC Süpermoto Pist şampiyonluklarını göğüsledi. 6 yaşındaki şampiyonun sıradaki hedefi ise Avrupa ve Dünya şampiyonlukları yaşamak.

Poyraz Bor: "Hedefim önce Avrupa sonra Dünya şampiyonu olmak"

Motor kullanmayı çok sevdiğini ve hep şampiyon olmak istediğini söyleyen Poyraz Bor, "Çok yerde yarıştım. Edirne, Uşak, Afyonkarahisar, Antalya, Gönen ve Çatalca'da yarıştım. Hedefim önce Avrupa sonra dünya şampiyonu olmak. Annem ve babam bana çok yardımcı oluyor. Yarışmaktan büyük keyif alıyorum. Motor kullanmayı çok seviyorum. Devam etmeyi düşünüyorum. Hep şampiyon olacağım" ifadeleriyle hedeflerini de açıkladı.

Mevlüt Kolay: "Böyle bir serüvenin parçası olmaktan çok muyluyum"

Eski bir motosiklet yarışçısı olan ve şimdilerde yeni şampiyonlar yetiştirmek için eğitmenlik yapan Poyraz'ın motosiklet antrenörü Mevlüt Kolay, "Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun yıllarca yarışlarında yarışmış bir sporcuyum. Belli bir zamana geldikten sonra kendi adıma yarışmayı bırakıp yeni şampiyonlar çıkarmak uğruna bir serüvene başladım. Poyraz da bu serüvenin bir parçası. Başarılı ve ilk günden bu yana hırs, azim ve mücadelenin onda olduğunu gördüğümden dolayı ben kesinlikle yarıştırılması gerektiğine inanan bir hocayım. 'Kesinlikle yarıştıralım' dedik ve yarıştırdığımızda da boynumuzu hiçbir zaman bükmedi. Bu yıl bize hem Süpermoto da hem de Motokros'ta Türkiye şampiyonluğu yaşattı. Toplamış olduğu puanlarla da Kartepe Motosiklet Kulübü'ne de ciddi puanlar kazandırdı. Bu sayede kulübümüz de şampiyon oldu. Böyle bir serüvenin parçası olmaktan ben çok mutluyum. Çocukların da mutlu olduğuna inanıyorum. Sonuna kadar bütün şampiyonluklar için uğraşıyoruz" açıklamasında bulundu.

Ali Bor: "Bisiklete binişinde farklılık sezmiştim"

Poyraz'ın babası Ali Bor ise oğlunun henüz 3.5 yaşında iki tekerlekli bisiklete binişinde farklılık sezdiğini ve bu yeteneğin üstüne gitmenin doğru olacağını düşündüğünü belirtti. Bor, "Daha önce uzun yıllar basketbol oynadım, son 25 yıldır da motosiklete biniyorum. Poyraz yaklaşık 3.5 yaşından bu yana zaten iki tekerlekli bisiklete biniyordu. Ben onun bisiklete binişinde bir farklılık sezmiştim. Bisikletle merdivenlerden iniyordu, hem daha 3.5 yaşındayken. Daha sonra Motokros için Kartepe'ye eğitime getirdik. Burada ilk dersinden sonra hocası da çok yetenekli olduğunu düşündü. Poyraz'ı hep beraber yarışlara hazırlamaya karar verdik. Bu yılı da hem Türkiye Süpermoto hem de Motokros şampiyonu olarak tamamladık" ifadelerini kullandı.

" Dünya Şampiyonası'nda yarıştığını görürsek dünyalar bizim olur"

Poyraz'ın kariyer planını, 2 yıllık kısa vadelerle adım adım kurduklarına değinen Ali Bor, "Biz hedeflerimizi genelde 2 yıllık koyuyoruz. Daha çok yeniyiz bu duruma ama olabildiğince kendimize yakın hedefler koyup uzak hedefe yaklaşma şeklinde ilerlemeye çalışıyoruz. İlk iki hedefimize ulaştık. İlk yılımızda biz diyorduk ki, 'Türkiye Motokros ve Süpermoto şampiyonu olacağız' Bundan sonraki hedefimiz, büyük bir aksilik olmazsa Poyraz'ı Avrupa Şampiyonası'nda yarıştırmayı planlıyoruz. Orada Poyraz biraz tecrübelendikten sonra ondan sonraki planlarımızı önümüzdeki yıllarda yapıp adım adım ilerlemeye çalışacağız. Hedefimiz biraz tecrübe kazandıktan sonra Avrupa şampiyonu olmak. Sonrasında da Poyraz'ın Dünya şampiyonasında yarıştığını görürsek herhalde dünyalar bizim olur" şeklinde konuştu.

Merve Bor: "Tüm kalbimle inanıyorum"

Anne Merve Bor ise, oğlunun ileride dünya şampiyonu olacağına tüm kalbiyle inandığını vurguladı. Bor, "Bu tip sporlarda gayet yeteneksizim. Poyraz babasından almış bu yeteneğini. Her ikisiyle de gurur duyuyorum. Yetenek, tamamen babadan geçmiş. Ben Poyraz'ın ileride Dünya şampiyonu olacağına çok inanıyorum. Onun azmine, bugüne kadarki başarısına, yeteneğine ve çalışma temposuna baktığım zaman buna çok inanıyorum" dedi.

6 yaşında iki kez Türkiye şampiyonu oldu, gözünü Avrupa ve dünya şampiyonluklarına dikti
6 yaşında iki kez Türkiye şampiyonu oldu, gözünü Avrupa ve dünya şampiyonluklarına dikti
6 yaşında iki kez Türkiye şampiyonu oldu, gözünü Avrupa ve dünya şampiyonluklarına dikti
6 yaşında iki kez Türkiye şampiyonu oldu, gözünü Avrupa ve dünya şampiyonluklarına dikti
6 yaşında iki kez Türkiye şampiyonu oldu, gözünü Avrupa ve dünya şampiyonluklarına dikti
6 yaşında iki kez Türkiye şampiyonu oldu, gözünü Avrupa ve dünya şampiyonluklarına dikti
6 yaşında iki kez Türkiye şampiyonu oldu, gözünü Avrupa ve dünya şampiyonluklarına dikti
6 yaşında iki kez Türkiye şampiyonu oldu, gözünü Avrupa ve dünya şampiyonluklarına dikti
6 yaşında iki kez Türkiye şampiyonu oldu, gözünü Avrupa ve dünya şampiyonluklarına dikti

YORUMLAR
500

Şampiyon, Kocaeli, Türkiye, Bor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 6 yaşında iki kez Türkiye şampiyonu oldu, gözünü Avrupa ve dünya şampiyonluklarına dikti - Son Dakika Spor


Dalgaları seyretmeye gitmişti! O istek sonu oldu! 4 çocuk annesi kadın dalgalara kapıldı Dalgaları seyretmeye gitmişti! O istek sonu oldu! 4 çocuk annesi kadın dalgalara kapıldı         
12:17
Kazakistan'da durum kontrol altında ama Rusya sevkiyatı sürdürüyor! Kazakistan'da durum kontrol altında ama Rusya sevkiyatı sürdürüyor!         
12:04
Azerbaycanlı gaziler EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'ya sitem etti: Bizi İstanbul'da bulsun Azerbaycanlı gaziler EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'ya sitem etti: Bizi İstanbul'da bulsun         
11:53
Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Öyle şiddetli yağdı ki, kaldırım taşları söküldü Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Öyle şiddetli yağdı ki, kaldırım taşları söküldü         
11:44
Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi olduğu iddia edildi Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi olduğu iddia edildi         
11:39
Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi         
11:38
Ünlü tatil beldesinde korkutan görüntü! Denizde hortum oluştu, o anlar kameralar tarafından kaydedildi Ünlü tatil beldesinde korkutan görüntü! Denizde hortum oluştu, o anlar kameralar tarafından kaydedildi         
11:36
Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı         
11:32
Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü! Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!         
11:31
Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor         
18:49
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti         
16:05
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54

Son Dakika Haberleri
12:03 Kazakistan'da durum kontrol altında ama Rusya sevkiyatı sürdürüyor!
11:58 Operasyonda ele geçirilmişti! Jivaro kabilesine ait 500 yıllık kesik insan kafalarının gizemi çözüldü
11:57 Kraliyet'in gözde gelini 40'ıncı yaşını yeni fotoğraflarla kutladı! Pozları tablodan fırlamış gibi
11:51 Koronayla boğuşan Beşiktaş'ta bir şok daha! Eksik oyuncu sayısı 11'e yükseldi!
11:48 Annesinin itirafıyla babalık davası açmıştı! Mezarı açılan iş insanının biyolojik babası olduğunu kanıtladı
11:32 Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı
11:31 Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!
11:30 Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım
11:29 Meteoroloji 12 Ocak Çarşamba uyarısı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek, İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor
11:28 Sahalarda ender görülen olay! Babası 87'de oyuna aldı, 89'da galibiyeti getiren golü oğlu attı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 12:24:14. #1.12#
SON DAKİKA: 6 yaşında iki kez Türkiye şampiyonu oldu, gözünü Avrupa ve dünya şampiyonluklarına dikti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement