6 Yaşındaki Ayza Akgün, Karatede Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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6 Yaşındaki Ayza Akgün, Karatede Türkiye Şampiyonu Oldu

6 Yaşındaki Ayza Akgün, Karatede Türkiye Şampiyonu Oldu

Tekirdağ'da dedesinin yönlendirmesiyle başladığı karateye kısa sürede kendini geliştirerek Türkiye şampiyonu olan 6 yaşındaki Ayza Akgün, yeni dereceler elde etmek istiyor. Ayza, geçen ay düzenlenen Türkiye Minikler Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak kürsüde yer aldı. Milli takımda yer alıp uluslararası şampiyonalarda da madalya kazanmak isteyen Ayza, Balkan Şampiyonası'nda da başarı elde etmek istediğini belirtti. Antrenörü Bülent Bozoğlu ise Ayza'nın hızlı gelişim gösterdiğini ve Balkan şampiyonluğu için umutlu olduklarını söyledi.

02.05.2024 11:05
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Tekirdağ'da bir yıl önce dedesinin yönlendirmesiyle başladığı karatede kısa sürede kendini geliştirip 6 yaşında Türkiye şampiyonu olan Ayza Akgün, derecelerine yenilerini eklemek istiyor.

Ayza Akgün, 5 yaşında dedesinin tavsiyesi üzerine Çorlu Karate Spor Kulübünde antrenörü Bülent Bozoğlu ile çalışmaya başladı.

Kendini geliştirerek yarışmalara katılan minik sporcu, Tekirdağ'da düzenlenen müsabakalarda ve Edirne'de gerçekleştirilen uluslararası şampiyonada 3 altın madalya kazandı.

Ayza Akgün, geçen ay Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Minikler Karate Şampiyonası'nda da minik kızlar kata dalında altın madalya elde ederek kürsüde yer aldı.

Karatede bir yılda önemli bir başarıya imza atan Ayza, milli takımda yer alıp ülkesine uluslararası şampiyonalarda da madalya kazandırmak istiyor.

"Balkan Şampiyonası'nda da madalya almak istiyorum"

Ayza Akgün, AA muhabirine, dedesinin tavsiyesiyle başladığı karateyi sonradan çok sevdiğini söyledi.

Karateye başladığında çok heyecanlandığını aktaran Ayza, "Bir zaman sonra karateye alıştım. Burada yeni arkadaşlar edindim ve karatede ilerlemeye başladım. Daha sonra yarışmalara katılmaya başladım. Madalyalar kazandım. Maçlarda biraz zorlanmıştım ama madalya almak çok iyiydi. Türkiye Şampiyonası çok güzeldi. Madalya kazanınca çok mutlu oldum. Balkan Şampiyonası'nda da yarışarak madalya almak istiyorum." diye konuştu.

Antrenör Bülent Bozoğlu da sporcusunun 6 yaşında çok güzel bir başarı elde ettiğini dile getirdi.

Ayza'nın bir yılda çabuk gelişim gösterdiğini aktaran Bozoğlu, şunları kaydetti:

"Başladığında yetenekli olduğunu fark ettim. Bunu da Türkiye şampiyonu olarak bize gösterdi. Bizi gururlandırdı. Daha önce katıldığı 3-4 yarışta aldığı madalyalarla bize umut veriyordu. Üzerine düşerek, çalışarak kalitesini ortaya koydu. Çok güzel bir şey başardı. İleride ilk olarak hedefimiz Balkan şampiyonluğu. Balkan Şampiyonası'na hazırlanacağı ve madalya sözü verebiliriz çünkü çok kabiliyetli, çok disiplinli bir çocuk. O yüzden o başarıyı bekliyoruz."

Kaynak: AA

Tekirdağ, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 6 Yaşındaki Ayza Akgün, Karatede Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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