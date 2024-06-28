60 Yaşında Üniversite Mezunu Güreş Antrenörü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

60 Yaşında Üniversite Mezunu Güreş Antrenörü

Edirne'de yaşayan Bulgaristan Türkü güreş antrenörü Habil Kara, Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nü başarıyla tamamlayarak 60 yaşında mezuniyet sevinci yaşadı. Kara, 35 yıldır güreşçi yetiştirirken hayalini kurduğu üniversite eğitimini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Güreşe hizmet ettiği süre boyunca birçok madalya kazandıran Kara, gençlere örnek olmayı amaçladığını belirtiyor.

28.06.2024 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de yaşayan Bulgaristan Türkü güreş antrenörü Habil Kara, hayalini kurduğu Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nü başarıyla tamamlayarak 60 yaşında mezuniyet sevinci yaşadı.

1983 yılında Bulgaristan'ın Deliorman Spor Lisesi'nden mezun olan Kara, 1989'da Bulgaristan'ın Türklere yönelik asimilasyon politikası nedeniyle Edirne'ye göç etti.

Edirne'de 35 yıldır güreşçi yetiştiren Kara, Kadın Güreş Milli Takımı ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünde güreş antrenörü olarak görev yapmaya devam ediyor.

Sayısız güreşçi yetiştiren ve Türkiye'ye madalyalar kazandıran Kara'nın içindeki üniversite aşkı hiç dinmedi.

Bu süre zarfında Anadolu Ünviversitesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik Hizmetleri Bölümü'nü bitiren Kara, hayalini kurduğu bölümü okumak için kolları sıvadı.

Girdiği sınav sonucu 4 yıl önce Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümünü kazanan Kara, bölümü başarıyla tamamladı.

Kara, hem sporcularına hem de çevresine örnek olmaya devam ediyor.

"Bugün benim çok mutlu günüm"

Habil Kara, AA muhabirine 60 yaşında ikinci üniversitesini bitirdiğini söyledi.

Hayalini gerçekleştirmenin gururu içinde olduğunu belirten Kara, "Hayalim tabii spor akademisi mezunu olmaktı. Onu da burada gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Bugün benim çok mutlu günüm, hayalimi gerçekleştirdim." dedi.

Güreşe 35 yıldır hizmet ettiğini dile getiren Kara, şunları kaydetti:

"Bunun 15 yılı Kadın Güreş Milli Takımı'nda görev yaparak geçti. Akdeniz Oyunları, Avrupa ve dünya şampiyonluklarında sadece Edirne'ye 30 madalya kazandırdım. Burada bana destek olan aileme, okuldaki hocalarıma, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine, mesai arkadaşlarıma ve öğrencilerime teşekkür ediyorum. Aynı bölümde yetiştirdiğim sporcularım da vardı. Türkiye şampiyonu Emrah Kaya ve Kırkpınar'da şampiyonlukları olan Atakan Makas'la aynı sıralarda okudum. Bunlar benim öğrencilerimdi ve aynı zamanda onlarla hem sırayı hem sahayı paylaştık."

Eğitime çok önem verdiğini anlatan Kara, gençlere örnek olmayı amaçladığını kaydetti.

Seyide Kara da eşinin hayatı boyunca hem antrenörlüğü hem de üniversitedeki eğitimi sırasında örnek bir kişilik olduğunu dile getirdi.

Oğlunun da İngilizce öğretmeni olduğunu anlatan Kara, "Bir evde iki öğrenci oldu. Ben de meslek yüksekokul mezunuyum, hepimiz okuduk. Ailecek mutluyuz. Hayali olan herkes yaşı kaç olursa olsun okumalıdır." dedi.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Bulgaristan, Edirne, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 60 Yaşında Üniversite Mezunu Güreş Antrenörü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:11 İran’da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50’yi geçemedi İşte 2. tura kalan adaylar İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50'yi geçemedi! İşte 2. tura kalan adaylar
10:42 İkinci ’Seçil Erzan’ vakasında banka müdürü Hatice’nin paraları verdiği isim tutuklandı İkinci 'Seçil Erzan' vakasında banka müdürü Hatice'nin paraları verdiği isim tutuklandı
09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
10:33 Forbes açıkladı Türkiye’nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 11:21:52. #1.13#
SON DAKİKA: 60 Yaşında Üniversite Mezunu Güreş Antrenörü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement