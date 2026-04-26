61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Çeşme'den Başladı... İlk Etabı Tom Crabbe Kazandı - Son Dakika
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Çeşme'den Başladı... İlk Etabı Tom Crabbe Kazandı

26.04.2026 20:04  Güncelleme: 21:53
61.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 154.7 kilometrelik Çeşme-Selçuk etabını Team Flanders-Baloise Takımı'ndan Tom Crabbe 3 saat 23 dakika 57 saniye ile kazandı. Konya Büyükşehir Belediyespor Takımı'ndan Ramazan Yılmaz, tekerlek farkı ile etabı 4'üncü tamamladı.

(İZMİR) – 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 154.7 kilometrelik Çeşme- Selçuk etabını Team Flanders-Baloise Takımı'ndan Tom Crabbe 3 saat 23 dakika 57 saniye ile kazandı. Konya Büyükşehir Belediyespor Takımı'ndan Ramazan Yılmaz, tekerlek farkı ile etabı 4'üncü tamamladı.

27 farklı ülkeden 23 takım ve 158 sporcunun katılımı ile turun ilk startı Çeşme'de verildi. Start alanında Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve TMOK Başkanı Veli Ozan Çakır, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Bisiklet Federasyonu Başkanvekili Fikret Hayali, Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Sedat Fırat hazır bulundu.

Etabı Tom Crabbe mükemmel kazandı. Tom Crabbe'ye, Turkuaz Mayo İzmir Valisi Süleyman Elban ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu tarafından Yeşil Mayo ise Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali tarafından takdim edildi.

Toplam uzunluğu 1133 kilometre olan 61.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet turuna 27 farklı ülkeden 23 takım ve 158 sporcu katılıyor. Yarış 3 Mayıs Pazar günü Ankara'da sona erecek. 61.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yarın 162.8 kilometrelik Aydın-Marmaris etabı koşulacak.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Spor 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Çeşme'den Başladı... İlk Etabı Tom Crabbe Kazandı - Son Dakika

SON DAKİKA: 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Çeşme'den Başladı... İlk Etabı Tom Crabbe Kazandı - Son Dakika
