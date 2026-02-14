Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sipay Bodrum FK ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bodrum FK, 4-3'lük skorla kazandı.
Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri, 8 ve 37. dakikada Ali Habeşoğlu, 20 ve70. dakikalarda Dino Hotic kaydetti. Ankara Keçiörengücü'nün gollerini ise 25 ve 45+3. dakikalarda Mame Diouf ile 90+4. dakikada Oğuzcan Çalışkan attı.
Bu sonuçla birlikte play-off iddiasını sürdüren Bodrum FK, puanını 45 yaptı. Ankara Keçiörengücü ise 36 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bodrum FK, Vanspor FK deplasmanına gidecek. Keçiörengücü, Erzurumspor FK'yi ağırlayacak.
Son Dakika › Spor › 7 gollü kıyasıya maç Bodrum FK'nin - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?