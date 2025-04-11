7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun 2. Etabı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun 2. Etabı Tamamlandı

7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu\'nun 2. Etabı Tamamlandı

Mersin'de düzenlenen 7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda, 2. etap yarışması tamamlandı. Gülnar'dan başlayan yarış, Erdemli'de sona erdi ve Mihajlo Stolic birinci oldu. Sporcular, 125 kilometrelik parkurda tarihi ve doğal güzellikler eşliğinde pedal çevirdi.

11.04.2025 18:12  Güncelleme: 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun 2. etabı tamamlandı. Gülnar Hükümet Konağı önünde start alan sporcular Mut, Silifke ve Erdemli ilçelerini kapsayan güzergahı takip ederek 125 kilometre boyunca pedal çevirdi.

Bisiklet tutkunlarını bir araya getiren 7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun 2. Etabı Gülnar Hükümet Konağı önünden başlayarak Erdemli ilçesinde sona erdi. Yeşille mavinin bir araya geldiği Mersin'in tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde 125 kilometrelik parkurda pedallar birincilik için çevrildi. Renkli görüntülere sahne olan yarışta, hem yerli hem de yabancı sporcular performans gösterdi. Güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulduğu bisiklet turunda, Büyükşehir Belediyesinin sağlık ekipleri de parkurlarda hazır bulundu.

7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda 2. etabın birincisi Mihajlo Stolic, ikinci Stefan de Bod ve üçüncü ise Mathias Bregnay oldu. Sarı ve Mavi Mayo'yu Stefan de Bod, Kırmızı ve Beyaz Mayo'yu ise Balint Feldhoffer aldı. Dereceye girenlere madalyalarını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz takdim ederken, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz ve Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ da dereceye giren diğer sporculara mayolarını teslim etti.

Mihajlo Stolic: "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum"

7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda 2. etabın 1.'si Sırp sporcu Mihajlo Stolic, birinci geldiği için mutlu olduğunu ama takım olarak Sarı Mayo'yu alamadıkları için burukluk yaşadığını kaydetti. Yarınki mücadeleda Sarı Mayo için çalışacaklarını ifade eden Stolic, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu benim Mersin'de 2. yarışmam. Burada üst üste 2. yılımız. Bu da aslında bu organizasyonun ne kadar iyi bir organizasyon olduğunu gösteriyor. Umarım önümüzdeki senelerde de burada olmaya devam ederiz" dedi.

Organizasyonun 3. etabında yarın sporcular, Tarsus'tan başlayıp Çamlıyayla'dan geçerek Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği Mahallesi'nde sona erecek 104.6 kilometrelik parkurda mücadele edecek. - MERSİN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Erdemli, Gülnar, mersin, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun 2. Etabı Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar
CHP’li Mahmut Tanal’tan Berkay Gezgin’e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın CHP'li Mahmut Tanal'tan Berkay Gezgin'e: Cezaevinin kapıları bu kadar yüksek değil, ne yaptın?
Ankara’da okullar tatil edildi Ankara'da okullar tatil edildi
Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü
İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü 5 kişi yaralandı İki aile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! 5 kişi yaralandı
ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti
Adıyaman’da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi Adıyaman'da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi
CHP’li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı CHP'li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı
Malatya’da gençler arasında bıçaklı kavga Malatya'da gençler arasında bıçaklı kavga
ABD’de helikopter Hudson Nehri’ne düştü: 6 ölü ABD'de helikopter Hudson Nehri'ne düştü: 6 ölü
Mardin’deki trafik kazasında AK Parti Midyat İlçe Başkanı yaralandı Mardin'deki trafik kazasında AK Parti Midyat İlçe Başkanı yaralandı

18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel’e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı
17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli’den ilk yorum: Takdire şayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan
17:21 Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’den sendika başkanına yumruk Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika başkanına yumruk
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz
15:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan foruma damga vuran “İsrail“ sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran "İsrail" sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım
07:59 Dünyaca ünlü giyim markası rakibini satın aldı Servet ödeyecekler Dünyaca ünlü giyim markası rakibini satın aldı! Servet ödeyecekler
07:56 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri’den skandal meydan okuma Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma
07:42 Türkiye’nin dev firması ürünlerindeki ölümcül virüsü kabul etti İşte kesilen ceza Türkiye'nin dev firması ürünlerindeki ölümcül virüsü kabul etti! İşte kesilen ceza
06:59 İstanbul’da lodos kaosu İstanbul'da lodos kaosu
05:02 “Senin kafana sıkarım“ tehdidi savuran polis görevden uzaklaştırıldı "Senin kafana sıkarım" tehdidi savuran polis görevden uzaklaştırıldı
04:30 Murat Ağırel ve Timur Soykan’ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 19:18:21. #7.13#
SON DAKİKA: 7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun 2. Etabı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement