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- 72'lik futbolcu yeni takımındaki ilk maçında beğeni topladı

YOZGAT - Trabzon'da 55 yıldır aktif futbol yaşamını sürdüren 72 yaşındaki Şerif Kunt, Yozgat Amatör Küme takımlarından Yozgat Divanlı Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne transfer oldu. Yeni kulübüyle ilk maçına çıkan Kunt, performansıyla beğeni topladı.

Aktif futbol yaşamına 1967 yılında Trabzon'da başlayan ve geçtiğimiz sezon Erzurum'un Harp-İş Spor Kulübü'nde forma giyen 72 yaşındaki futbolcu Şerif Kunt, Yozgat Amatör Küme takımlarından Divanlı Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne transfer oldu. 55 yıl boyunca futbol yaşamını devam ettiren Kunt, 1 senelik sözleşme imzaladığı yeni takımı ile ilk maçına çıktı.

Deplasmanda Şefaatli Paşaköy Gençlik Spor Kulübü ile karşılaşan Yozgat temsilcisi, sahadan 7-1 galip ayrılırken, yeni transfer Şerif Kunt, maçın ikinci yarısında oyuna girdi ve 30 dakika yeşil zeminde kaldı. Şerif Kunt, ilk maçında sergilediği performansla beğeni toplarken, genç sporculara da örnek oldu.

Deneyimli futbolcu Kunt, 2017-2018 sezonunda Osmaniye Karaçayspor, 2018-2019 sezonunda Mardin Kızıltepe Gençlerbirliği, 2019-2020 sezonunda ise Erzurum Harp-İş Spor Kulübü formalarını giydi.

Gençel: "Futbol geçmişi ve kişiliği bize örnek olacak"

Yeni transferiyle ilgili konuşan Yozgat Divanlı Gençlerbirliği Spor Kulübü Antrenörü Nadir Gençel, "Öncelikle 72 yaşındaki bir futbolcunun transferinin olup olmayacağı konusunda biraz tereddüte kapıldık. Daha sonra kendisiyle tanıştık gördük ki antrenmandaki performansı, futbol geçmişi ve kişiliği takımdaki arkadaşlara ve bizlere örnek olacak. Kişilik biz de ön planda, bunu da Şerif ağabeyde gördük. Futbolu da tabi taşıyabilecek durumda. Bunları gördükten sonra da transfer etmeye karar verdik. İnşallah yüzümü kara çıkarmaz, kendisine futbol hayatında başarılar diliyorum" dedi.

Çetinaslan: "Tecrübelerinden faydalanacağız"

72 yaşındaki futbolcu Şerif Kunt'un kendilerine örnek olacağını belirten takım kaptanı Taha Çetinaslan ise, "72 yaşındaki Şerif ağabeyimizle bu yola baş koyduk, o biz doğmadığımız dönemlerde futbolun içindeydi şu anda bizle aynı takımda. Onun tecrübelerinden faydalanacağız. Onu kendimize örnek alıyoruz. Biz de sağlığımız el verdiği sürece onun gibi futbola devam edebiliriz. O da bizimle beraber ter dökecek ve elinden gelen her şeyi yapacak. Bundan hiçbir şüphemiz yok" şeklinde konuştu.

Kunt: "55 yıllık aktif futbol oynuyorum"

Genç sporculara örnek olmak istediğini söyleyen Şerif Kunt da, "Yozgat'ta bulunmaktan mutluluk duyuyorum. 2018 yılında Osmaniye Karatay, 2019 yılında Mardin Kızıltepe Gençlerbirliği, 2020 yılında Erzurum Harp-İş Spor ve 2021 yılında da Yozgat Divanlı Gençlerbirliği sporda top koşturuyorum. 55 yıldır aktif futbol oynamaktayım. Amacımız dünyanın en yaşlı amatör futbolcu unvanını Türkiye'ye taşımak. İkinci amacımız gençlere örnek olmak, onları spora kazandırmak. Bu ölçüde ben elçilik görevini üstlenmiş durumundayım. Bu sene de Yozgat'ta oynamak nasip oldu" ifadelerinde bulundu.

"Futbol benim aşkım"

Umudunu kaybetmiş insanlara umut aşılamak için halen futbol oynadığını da dile getiren Kunt, "Umudunu kaybetmiş insanlara umut aşılamak istiyorum. İnsanlar belli bir yaşa geldikten sonra umudunu kaybediyor. O insanları da topluma kazandırmak ve onlara umut aşılamak istiyorum. Bu vesile ile benim yaşımdaki insanların kendilerine iyi bakmaları, düzenli yaşamalarını ve spor aşkı ile yürümelerini tavsiye ediyorum. Bundan sonra takımımın başarısı için mücadele edeceğim. Burada çok büyük bir mutlulukla karşılandım, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Artık bu sezon Divanlı Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne hizmet edeceğim. 55 yıldır aktif futbol oynayan bir insanım, futbol bizim aşkımız. Futboldan ayrı kalmam mümkün değil" cümlelerine yer verdi.