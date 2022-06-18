Türkiye, geçen yıl Sırbistan 'ın başkenti Belgrad 'da düzenlenen 74. Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası'nı 4 altın, 9 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 19 madalyayla tamamlamıştı.

Kaynak: AA

Özkan Baltacı, Atletizm, Türkiye, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 75. Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası, Romanya'da başladı - Son Dakika

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