75. Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası, Romanya'da başladı - Son Dakika
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75. Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası, Romanya'da başladı

18.06.2022 13:50
75. Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası, Romanya'da başladı

Romanya'da düzenlenen 75. Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası başladı.

Romanya'da düzenlenen 75. Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası başladı.

Craiova kentinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gün sabah seansında çekiç atma, heptatlon ve dekatlon yarışları yapıldı.

İki gün sürecek müsabakalara 22 ülkeden 465 sporcu katılıyor. Türkiye, müsabakalara 53 atletle katılım sağladı.

Türkiye ilk madalyasını Özkan Baltacı ile elde etti

Çekiç atmada yarışan milli sporcu Özkan Baltacı, 74.21 metrelik atışıyla üçüncü olarak bronz madalyaya ulaştı.

Aynı branşta yarışan diğer Türk atlet Halil Yılmazer ise yarışmayı 9. sırada bitirdi.

Türkiye, geçen yıl Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 74. Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası'nı 4 altın, 9 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 19 madalyayla tamamlamıştı.

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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Türkiye Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Türkiye Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı Milli atletler, 75. Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası için Romanya'ya gitti Milli atletler, 75. Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası için Romanya'ya gitti
Kaynak: AA

Özkan Baltacı, Atletizm, Türkiye, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 75. Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası, Romanya'da başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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