Pele'nin ölümünün ardından yıldız isimler üst üste duygusal mesajlar paylaştı - Son Dakika
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Pele'nin ölümünün ardından yıldız isimler üst üste duygusal mesajlar paylaştı

29.12.2022 23:23

82 yaşında hayatını kaybeden Pele, futbolun yıldızlarını da üzdü. Pek çok futbolcudan duygusal paylaşım geldi. Mbappe, Neymar ve Cristiano Ronaldo'nun mesajları yüreklere dokundu.

Dünyanın gelmiş geçmiş en önemli futbolcularından Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti. Albert Einstein hastanesinde tedavi gören Pele, kolon kanserinden yaşamını kaybetti.

MESAJ YAĞDI

Pele'nin ölümü futbol dünyasının yıldızlarını yasa boğdu. Cristiano Ronaldo, Mbappe, Neymar ve Brezilyalı Ronaldo'dan art arda mesajlar geldi.

İşte yıldızlardan gelen mesajlar:

Pele'nin ölümü yıldızları yasa boğdu! Futbol dünyasından mesaj yağdı

Ronaldo Nazario: Futbolun kralı aramızdan ayrıldı ama mirası asla unutulmayacak! Huzur içinde uyu KRAL!

Pele'nin ölümü yıldızları yasa boğdu! Futbol dünyasından mesaj yağdı

Cristiano Ronaldo: Tüm Brezilya'ya ve özellikle ailesine derin başsağlığı diliyorum. Ebedi Kral Pele'ye sadece bir 'hoşça kal' tüm futbol dünyasının şu anda kucakladığı acıyı ifade etmeye asla yetmeyecek!

Pele'nin ölümü yıldızları yasa boğdu! Futbol dünyasından mesaj yağdı

Kylian Mbappe: Hatıran sonsuza kadar yaşayacak. Huzur içinde uyu Kral Pele

Pele'nin ölümü yıldızları yasa boğdu! Futbol dünyasından mesaj yağdı

Neymar: Pele'den önce 10 sadece bir sayıydı. Bu cümleyi bir yerde, hayatımın bir noktasında okumuştum. Ama bu güzel cümle eksik. Pele'den önce futbol sadece bir spordu diyebilirim. Pele her şeyi değiştirdi. Futbolu sanata, eğlenceye dönüştürdü. Fakirlere, siyahlara ve çoğunlukla Brezilya'ya görünürlük verdi. Futbol ve Brezilya, Kral sayesinde statüsünü yükseltti! O gitti ama büyüsü kaldı. Pele SONSUZA KADAR!!

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Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Neymar, Pele, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pele'nin ölümünün ardından yıldız isimler üst üste duygusal mesajlar paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pele'nin ölümünün ardından yıldız isimler üst üste duygusal mesajlar paylaştı - Son Dakika
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