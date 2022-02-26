83 yaşındaki taraftarın gözyaşı sevince dönüştü - Son Dakika
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83 yaşındaki taraftarın gözyaşı sevince dönüştü

26.02.2022 16:15

- 83 yaşındaki taraftarın gözyaşı sevince dönüştü Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ve Kayserispor karşılaşmasının son dakikalarında gelen gol ile gözyaşlarını tutamayan 83 yaşındaki Halit Aygün, "2-0 mağlupken maçtan çıkmayı düşündüm. Biraz daha bekliyim dedim. Beklememin karşılığı aldım.

- 83 yaşındaki taraftarın gözyaşı sevince dönüştü

TRABZON - Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ve Kayserispor karşılaşmasının son dakikalarında gelen gol ile gözyaşlarını tutamayan 83 yaşındaki Halit Aygün, "2-0 mağlupken maçtan çıkmayı düşündüm. Biraz daha bekliyim dedim. Beklememin karşılığı aldım. Duygulandım, ağladım" dedi.

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27. haftasında Kayserispor ile karşılaşan Trabzonspor sahadan 3-2 galip ayrıldı. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan ikinci yarıda ise Visca ve Djaniny golleriyle maça ortak olan Trabzonspor, 90+3'deki penaltı ile sahadan mutlu ayrıldı. Nwakaeme'nin penaltı atışı ile bordo-mavili taraftarlardan kimi sevincinden oynadı kimi ise gözyaşlarına boğuldu. Lig yarışında liderliği rakiplerine kaptırmayan Trabzonspor'un sahadan galip ayrılması en çok 83 yaşındaki Halit Aygün'ü mutlu etti. Karşılaşmayı stadyumdan izleyen ve penaltı atışı sonrası gelen golle gözyaşlarına boğulan Halit Aygün'ün o anları sosyal medyada izleyenleri duygulandırdı. Görüntülerin kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılmasının ardından Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Halit Aygün'ü aradı.

Trabzonspor'un 2-0 geride olduğu maçtan ilk yarıda çıkmayı düşündüğünü belirten Halit Aygün, "Herkes gibi ben de aynı heyecanı yaşadım. 2-0 mağlupken maçtan çıkmayı düşündüm. Şampiyon takıma 2-0'i hazmedemedim. İçimde bir ümit olduğu için biraz daha bekliyim dedim. Beklememin karşılığı aldım. Duygulandım, ağladım" diye konuştu.

Görüntüleri izleyen Uğurcan Çakır'ın kendisine ulaştığını kaydeden Aygün, "Uğurcan Çakır görüntüleri izleyince beni aradı. Futbolcuların hepsinin gözünden öpüyorum. Hepsini Araklı'ya davet ediyorum. Gelsinler çayımı içsinler. Şampiyonluk Samsun'a kadar geldi yolda. Spor aşığıyım. Trabzonspor sevgilim. Bir şampiyonluk yaşadım bir kez daha yaşamak istiyorum. Birinci yarı bittiğinde 45 dakika daha vardı daha çok gol yer miyiz biz gol atar mıyız diye düşünüyordum. Maçtan çıkacaktım. Penaltıdan sonra kendimi tutamadım" ifadelerini kullandı.

83 yaşındaki taraftarın gözyaşı sevince dönüştü
83 yaşındaki taraftarın gözyaşı sevince dönüştü
83 yaşındaki taraftarın gözyaşı sevince dönüştü

YORUMLAR
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Mario Gavranovic gollerine devam ediyor Mario Gavranovic gollerine devam ediyor Mame Baba Thiam 10. golünü attı Mame Baba Thiam 10. golünü attı

Spor Toto Süper Lig, Uğurcan Çakır, Kayserispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 83 yaşındaki taraftarın gözyaşı sevince dönüştü - Son Dakika


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