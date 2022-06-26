96'ncı Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı - Son Dakika
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96'ncı Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı

26.06.2022 18:47
96'ncı Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı

Emrah Karamazı: Her şey şu anda hala daha rüya gibiÖzcan Yıldırım: 20 yıllık kariyerimde hemen hemen her gün bunu bekliyordukTribünlerde renkli ve güzel görüntüler oluştuSezer AFŞAR - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - 96'ncı Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power isimli safkan 2.31.

Emrah Karamazı: Her şey şu anda hala daha rüya gibi

Özcan Yıldırım: 20 yıllık kariyerimde hemen hemen her gün bunu bekliyorduk

Tribünlerde renkli ve güzel görüntüler oluştu

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - 96'ncı Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power isimli safkan 2.31.04'lük derecesiyle kazandı. Yarışı kazanan Secret Power isimli safkanın sahibi Emrah Karamazı, kendisini hala daha rüyada hissettiğini belirtirken; kazanan atın jokeyi Özcan Yıldırım ise kariyerinde hep bu anı hayal ettiğini vurguladı.Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 96 yıldır düzenlenen Gazi Koşusu'nun ardından ödül töreni yapıldı. Koşunun ardından gerçekleştirilen ödül töreninde Secret Power isimli safkanın sahibi Emrah Karamazı'ya kupasını Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Yüksek Komiserler Kurulu Başkanı Nihat Pakdil verdi. Yarışı kazanan jokey Özcan Yıldırım'a kupasını Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz takdim etti. Secret Power isimli safkanın antrenörü Yaşar Demir ise kupasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elinden aldı.EMRAH KARAMAZI: HER ŞEY ŞU ANDA HALA DAHA RÜYA GİBİDüzenlenen ödül töreninin ardından yarışı kazanan Secret Power isimli safkanın sahibi Emrah Karamazı açıklamalarda bulundu. Gazi Koşusunu kazanmanın apayrı bir mutluluk olduğunu belirten Karamazı, "Her şey şu anda hala daha rüya gibi. Sanki uyanacağım hiçbir şey yaşanmamış gibi. Hala inanamıyorum, çok heyecanlıyım. 20 yıldır bunun hayalini kuruyorduk. Bugüne kısmetmiş. Apayrı bir sevinç, apayrı bir mutluluk. Artık doya doya keyfini süreceğiz" şeklinde konuştu.ÖZCAN YILDIRIM: 20 YILLIK KARİYERİMDE HEMEN HEMEN HER GÜN BUNU BEKLİYORDUKSecret Power isimli safkanın jokeyliğini yaptığı Özcan Yıldırım ise kazandığı şampiyonluk için, "Duygularım tarif edilemez şu an. Çok mutluyum. Böyle bir atmosferde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bu yarışı hasretle bekledim. 20 yıllık meslek kariyerimde hemen hemen her sene bunu bekliyorduk. Bugüne kısmetmiş. Çok yaklaşmıştık, alamadık ama bugün aldık, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.TRİBÜNLERDE RENKLİ VE GÜZEL GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Koronavirüs pandemisinden dolayı iki yıldır seyircisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu'nda bu yıl seyirciler tribünlerdeki yerini aldı. Yoğun bir katılımın olduğu bu önemli yarışta, tribünlerde de renkli görüntüler oluştu. İl dışından gelen yarışseverlerin de olduğu koşuda tribünler tıklım tıklım doldu. Tribünlerde bir gelenek olarak nostaljik şapkalarıyla yarışı takip eden kadınlar da şıklıklarıyla yarıştılar.

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Dişi taylar yarışa damga vurdu! 96. Gazi Koşusu'nda 23 yıl sonra bir ilk yaşandı Dişi taylar yarışa damga vurdu! 96. Gazi Koşusu'nda 23 yıl sonra bir ilk yaşandı 96. Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power kazandı 96. Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power kazandı
Kaynak: DHA

Özcan Yıldırım, Gazi Koşusu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 96'ncı Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: 96'ncı Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı - Son Dakika
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