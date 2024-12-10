A Millî Voleybol Takımı\'nın 2025 Voleybol Milletler Ligi Maç Programı Belli Oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 yılındaki Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi'ndeki (VNL) maç programı belli oldu.
Filenin Efeleri, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milliler, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 11-15 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, 2'nci haftasında 25-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Bulgaristan'da, 3'üncü haftasında da 16-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Japonya'da mücadele edecek.
16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları şu şekilde:
1'nci Hafta (Xi'an, Çin)
Çin, Polonya, Japonya, Sırbistan, Hollanda
2'nci Hafta (Burgaz, Bulgaristan)
Bulgaristan, Japonya, Fransa, Slovenya, Ukrayna
3'üncü Hafta (Chiba, Japonya)
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