Bulgaristan'ı farklı geçen 12 Dev Adam, EuroBasket'te 2'de 2 yaptı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te aynı isimli salonda oynanan A Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'ı 72-68 mağlup eden ay-yıldızlı takım, ikinci müsabakasında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, ilk yarısına kötü oynadığı maçta rakibini 101-87 yenerek grupta 2'de 2 yaptı. Milli takım, Bulgaristan ve Karadağ'ın yanı sıra Gürcistan, İspanya ve Belçika'nın da yer aldığı grupta elde ettiği bu galibiyetle son 16 turuna çıkma adına önemli bir adım attı.
A Milli Basketbol Takım, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında yarın Gürcistan ile karşılaşacak.Tiflis Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma, NTV'den naklen yayınlanacak.
A Milli Takım'da bel spazmı geçiren milli oyuncu Furkan Korkmaz, maçta forma giymedi. Karşılaşma öncesinde salonda takımdan ayrı ısınma hareketleri yapan Furkan Korkmaz'ın tedbir amacıyla maçta görevlendirilmediği bildirildi.
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