Bulgaristan'ı farklı geçen 12 Dev Adam, EuroBasket'te 2'de 2 yaptı - Son Dakika
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Bulgaristan'ı farklı geçen 12 Dev Adam, EuroBasket'te 2'de 2 yaptı

03.09.2022 19:18

EuroBasket'te gruptaki 2. maçına çıkan A Milli Basketbol Takımı, Bulgaristan'ı 101-87 mağlup etti. Cedi Osman ve Alperen Şengün karşılaşmada yıldızlaştı. Millilerde Cedi Osman 25, Alperen Şengün 20 ve Shane Larkin 13 sayıyla mücadele etti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te aynı isimli salonda oynanan A Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'ı 72-68 mağlup eden ay-yıldızlı takım, ikinci müsabakasında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, ilk yarısına kötü oynadığı maçta rakibini 101-87 yenerek grupta 2'de 2 yaptı. Milli takım, Bulgaristan ve Karadağ'ın yanı sıra Gürcistan, İspanya ve Belçika'nın da yer aldığı grupta elde ettiği bu galibiyetle son 16 turuna çıkma adına önemli bir adım attı.

YARIN GÜRCİSTAN İLE KARŞILAŞACAK

A Milli Basketbol Takım, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında yarın Gürcistan ile karşılaşacak.Tiflis Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma, NTV'den naklen yayınlanacak.

FURKAN KORKMAZ FORMA GİYMEDİ

A Milli Takım'da bel spazmı geçiren milli oyuncu Furkan Korkmaz, maçta forma giymedi. Karşılaşma öncesinde salonda takımdan ayrı ısınma hareketleri yapan Furkan Korkmaz'ın tedbir amacıyla maçta görevlendirilmediği bildirildi.

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Basketbolda Bulgaristan-Türkiye milli maçının ardından Basketbolda Bulgaristan-Türkiye milli maçının ardından A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Bulgaristan'ı 101-87 yenerek, 2'de 2 yaptı. A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Bulgaristan'ı 101-87 yenerek, 2'de 2 yaptı.
Kaynak: AA

Gürcistan, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bulgaristan'ı farklı geçen 12 Dev Adam, EuroBasket'te 2'de 2 yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bulgaristan'ı farklı geçen 12 Dev Adam, EuroBasket'te 2'de 2 yaptı - Son Dakika
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